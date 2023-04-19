Занятия проекта «Московское долголетие» помогают людям старшего поколения поддерживать здоровье

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С декабря 2022 года в столичных поликлиниках возобновилась выдача «Рецептов долголетия» москвичам старшего поколения. На приеме лечащий врач выписывает направления на занятия проекта «Московское долголетие», которые могут помочь в реабилитации или профилактике различных возрастных заболеваний, и в центры московского долголетия. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

— Положительный эффект занятий проекта «Московское долголетие» на состояние здоровья его участников был научно доказан геронтологами в 2019 году. Тогда же совместно с врачами столичных поликлиник был разработан классификатор активностей, которые рекомендованы при различных заболеваниях. «Рецепт долголетия» — это направление врача, в котором он отмечает вид активности в зависимости от медицинских показателей пациента. С начала года врачи выдали более 80 тысяч «Рецептов долголетия». Многие горожане уже воспользовались советами врачей и пришли на занятия «Московского долголетия». Их проводят профессиональные преподаватели, а программы разработаны с учетом возрастных особенностей людей старшего поколения. Более 13,5 тысячи групп по самым разным направлениям активностей открыты во всех районах, рядом с домом, — отметил Евгений Стружак.

«Рецепт долголетия» выдается горожанам старшего поколения при плановом посещении врача поликлиники по месту прикрепления. Подбор индивидуальной активности осуществляется врачом с учетом состояния здоровья.

Занятия проекта «Московское долголетие» и посещение центров московского долголетия способствуют замедлению развития возрастных заболеваний, помогают длительно сохранять активный образ жизни и долголетие, а также являются важной составляющей реабилитации. Например, кружки по английскому языку и информационным технологиям способствуют укреплению памяти и профилактике деменции, занятия рукоделием полезны для развития мелкой моторики рук с целью восстановления после инсульта, занятия по пению тренируют диафрагму, снимают психологические блоки.

Учреждения Департамента здравоохранения города Москвы являются партнерами проекта «Московское долголетие». На данный момент на базе 40 городских поликлиник проходят регулярные занятия по таким направлениям как гимнастика, ОФП, скандинавская ходьба, фитнес и тренажеры, рисование, лекции «Здорово жить». Всего открыто около 200 групп, в которых уже занимается более 4,6 тысячи москвичей старшего поколения.

Для тех, кто еще не является участником проекта, но хочет выполнить рекомендации специалиста, во всех поликлиниках осуществляется прием анкет-заявок от горожан для записи в проект «Московское долголетие».

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

СПРАВОЧНО

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на расширение возможностей участия жителей «серебряного» возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Для участников проекта в каждом районе Москвы доступны бесплатные занятия по трем основным векторам: образовательные, творческие и спортивные. Каждый может посещать неограниченное количество направлений и видов занятий. За время реализации проект стал неотъемлемой частью жизни Москвы и объединил более полумиллиона горожан.

По результатам комплексного исследования, проведенного к юбилею проекта, эксперты подтвердили, что участники «Московского долголетия» на 20 процентов опережают своих ровесников по всем составляющим благополучия. 96 процентов участников считают, что проект способствует повышению качества их жизни. В пользе проекта уверены даже те, кто еще в нем не задействован: 86 процентов потенциальных участников и 81 процент из числа опрошенных молодых москвичей высоко оценивают «Московское долголетие» и уверены в его пользе для старшего поколения. 78 процентов опрошенных молодых людей, у которых в семье есть старшие родственники, готовы рекомендовать им записаться в проект.

Стать участником «Московского долголетия» могут все желающие люди старшего возраста: женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», https://www.mos.ru/services/centry-gosudarstvennyh-uslug/, а также заполнив специальную форму на сайте в разделе «Как стать участником».

Также на сегодняшний день в столице работает более 70 центров московского долголетия, которые насчитывают свыше 3 тысяч клубных объединений. Планируется, что в 2023 году центры откроются практически в каждом районе.