Москвичам рассказали, как сотрудники столичной социальной защиты участвуют в донорском движении

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В социальном комплексе столицы не бывает случайных людей. Ежедневно сотрудники оказывают поддержку множеству горожан. Желание помогать ближнему часто выходит за рамки рабочих обязанностей, ведь это — веление души. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Рассказываем о работниках, которые отдают свою кровь во благо здоровья и спасения жизней.

Среди специалистов социальной защиты много активных профессиональных участников донорского движения. Например, сотрудник Института дополнительного образования работников социальной сферы Валентина Зверева уже на протяжении 7 лет почетный донор России и регулярно сдает кровь. По ее словам, доноры — очень крепкие и здоровые люди, поскольку им необходимо следить за питанием, выспаться, заниматься физической активностью. Каждому, кто хочет сдать кровь, необходимо пройти обследования и осмотр врача-трансфузиолога. Важно, чтобы в норме были такие показатели как ритмичность и частота пульса, артериальное давление, вес, температура тела, состояние кожи, слизистых и вен, состояние сердца и легких. Специалист особо подчеркивает важность донорства.

— Это очень хорошая миссия. Не покидает чувство, что живешь не просто так, а помогаешь нуждающимся, — поделилась она.

Коллега Валентины, Илья Романычев, доцент ИДПО, также вступил в донорское движение и сдал кровь уже 12 раз.

— Я стал донором весной 2020 года, в период пандемии, когда мы все ощутили, как много делает медицина. То, что мы делаем, важно поскольку это серьезный вклад в спасение человеческих жизней. Донорство не случайно называют «тихим подвигом», — отмечает он.

Есть доноры и среди молодежи. В прошлом году Советом молодых специалистов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы было организовано несколько благотворительных акций по сдаче крови в территориальных центрах социального обслуживания «Проспект Вернадского» и «Тимирязевский». В акции участие 89 молодых сотрудников, а на вырученные деньги были куплены более 100 средств реабилитации. Трости, ходунки, костыли, кресла-коляски — все это было передано нуждающимся.

— Впервые стал донором в рамках акции «Доноры надежды» в 2022 году. Смотрел на друзей и коллег, кто сдает кровь и понимал, что они делают очень хорошее дело. Для меня важно помогать тем, кто в этом нуждается, — рассказал Константин Счетчиков, руководитель Центра московского долголетия «Войковский».

Поддерживает слова Константина и Карема Темирбулатова, заместитель начальника Отдела социальной защиты населения района Хорошево-Мневники СЗАО города Москвы:

— Первый раз я сдала кровь, когда еще была студентом-аспирантом филологического факультета, затем переливание потребовалась моему близкому родственнику. Это сильно повлияло на меня, и я решила сдавать кровь регулярно 2-3 раза в год. Совместно с Советом молодых специалистов мы проводим донорские акции каждые 3 месяца. Очень рада, что могу помочь людям, это делает меня по-настоящему счастливой. Стремлюсь стать почетным донором, — рассказала она.

Помогает спасать человеческие жизни и Ирина Воронцова, специалист Территориального центра социального обслуживания «Бибирево»:

— Донором я решила стать, потому что мне всегда хотелось помогать людям. Примером для меня стала мама моей школьной подруги. Вместе с ней, как только мне исполнилось 18 лет, я поехала сдавать кровь в Институт трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Процедура оказалась совсем не страшной. За свою жизнь я уже сдала кровь около 60 раз, стала почетным донором России. Меня хорошо знают в институте трансплантологии — редкая группа крови — и когда она нужна, мне звонят и я, не раздумывая еду ее сдавать. Мой пример оказался заразителен — некоторые подруги тоже стали донорами, а уже взрослый сын сдавал кровь несколько раз, — рассказала специалист.

Солидарна с коллегами и почетный донор Москвы Людмила Акашина, сотрудник филиала «Бабушкинский» Территориального центра социального обслуживания «Южное Медведково».

— Недавно только узнала, что слово «Донорство» от латинского «donare» — дарить — как это точно! Я отдаю и знаю, что моя кровь может спасти человеку жизнь. Я — донор и горжусь этим, у меня много друзей, которые тоже сдают кровь, мы поддерживаем друг друга. Уже сдала кровь больше 33 раз и не собираюсь останавливаться! — отметила она.

Хочется верить, что эти истории не последние и благодаря неравнодушию людей, благородное донорское движение продолжит развиваться и спасет еще ни одну жизнь.