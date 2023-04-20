Участники проекта «Московское долголетие» изучают китайский язык

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ежегодно 20 апреля в мире отмечают День китайского языка. Несмотря на его сложность, овладеть китайским можно в любом возрасте — это на своем примере доказывают жители столицы старшего поколения из проекта «Московское долголетие».

В проекте «Московское долголетие» открыто более 60 групп, где все желающие жители старшего возраста могут начать осваивать китайский язык. Занятия проводят профессиональные преподаватели. Они отмечают, что изучение языков стран Азии помогает не только расширить кругозор, познакомиться ближе с культурой других народов, но и повысить когнитивные способности и даже улучшить слух.

— При изучении иностранного языка развивается не только память, но и многие другие когнитивные функции: у человека постоянно работает мозг, выстраиваются аналогии, активно происходят мыслительные процессы. Кроме того, если вы взялись учить китайский, у вас будет развиваться мелкая моторика рук за счет написания иероглифов, а особая тональность языка развивает слух. Это абсолютный миф, что выучить китайский язык можно только в молодом возрасте. Мои ученики из проекта «Московское долголетие» делают большие успехи: например, они уже могут читать без пиньинь — специального фонетического алфавита, только по иероглифам, — говорит преподаватель китайского языка проекта «Московское долголетие» в Центре «Ломоносовец» Римма Яблонская.

Феликс Петрович Филатов — доктор биологических наук, основная его профессия — молекулярная вирусология. В прошлом году ему исполнилось 80 лет, за два года до юбилея он начал изучать китайский язык.

— Толчком для этого, — говорит Феликс Петрович, — послужила возможность несколько отвлечься от основной работы, и китайский стал для этого интересным предметом. А в «Московском долголетии» мне как раз предложили курсы китайского языка. За время обучения наша группа прошла учебник первого уровня (HSK 1).

Поскольку Феликс Петрович в Китай не собирается, он изучал письменный язык. Эффективным подходом к решению такой задачи оказалось обучающее чтение по методу чтения Ильи Франка. Этот метод позволил ему перевести несколько десятков китайских классических стихов, которые он собрал в книгу. В эти дни она публикуется в электронном варианте. Первые оценки его переводов весьма высоки, а ровесники и коллеги удивляются, как в таком почтенном возрасте можно заинтересоваться таким сложным предметом и вообще литературой, далекой от его науки.

Помимо китайского языка, в проекте «Московское долголетие» жители старшего поколения изучают английский, итальянский, испанский, французский, немецкий, японский, турецкий, арабский и другие языки.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».