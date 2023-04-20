Столичные школьники встретились с представителями Ассамблеи народов Евразии

Школьники Султан Султанов, Алина Рэбуляк и Аделина Адашханова (слева направо) собрались в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии для обсуждения дальнейших планов по поисковым работам. Накануне ребята побывали в местах славы Волоколамского района Московской области / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 20 апреля, состоялась встреча школьников из Алматы, Бишкека и Волоколамска с представителями Ассамблеи народов Евразии. Они обсудили итоги совместной работы.

В аудитории собрались девушки и парни, одетые в яркие национальные костюмы. Они расселись за столами, чтобы обсудить со сверстниками свою недавнюю поездку в Подмосковье в рамках международной акции «Побратимство памяти». Ребята побывали в тех местах, где в прошлом веке их прабабушки и прадедушки защищали столицу от немецких фашистов.

— Мы побывали на Лудиной горе — месте, где находился самый выгодный по своему расположению опорный пункт противника. Сейчас там братская могила. Мы почувствовали все то, что пережили наши предки, — говорит командир киргизского поискового отряда Султан Султанов. — Поэтому нас объединяет одна цель — сохранение памяти о наших предках.

На Лудиной горе школьники заложили капсулу с землей из Кыргызстана и Казахстана. А потом отправились в село Осташево, которое от немцев обороняли 16-я армия Рокоссовского, в том числе знаменитая Панфиловская дивизия и 40-я отдельная стрелковая бригада. Сейчас в селе установлена памятная стела, посвященная тем событиям.

— На данный момент мы как раз изучаем 40-ю стрелковую бригаду. Она сформировалась в гимназии № 24 в Бишкеке, — говорит Султанов. — Еще в 2013 году, когда наша школа готовилась отметить 90-летний юбилей, были найдены документы об этой бригаде.

После этого преподаватели предложили создать исследовательскую группу. А в 2014 году на стене школы установили памятную табличку, посвященную стрелковой бригаде.

— В течение нескольких лет ребята ведут исследовательскую работу. Они мечтали посетить места, где воевала 40-я стрелковая бригада, — говорит руководитель Департамента по сохранению исторической памяти Ассамблеи народов Евразии Игорь Шпынов. — К тому же школьники созда ли уточненный список имен погибших в Волоколамском районе. Ребята передали его главе городского округа Михаилу Сылке.

По словам Шпынова, он принял решение об обновлении надписей на мемориальных плитах. Эту работу планируют закончить к 80-летию Победы.

Столичные школьники тоже занимаются исследованиями, посвященными Великой Отечественной войне. Ребята разыскивают информацию о своих погибших предках.

— Мы все должны помнить и чтить наших героев, — говорит советник отдела по работе с соотечественниками за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Инга Милосердова. — Отрадно, что ребята работают под девизом: «Прославь и вспомни фамилию каждого, кто защищал нашу Родину». Мы много работаем с молодежью и соотечественниками по всему миру.

СПРАВКА

Ассамблея народов Евразии и Россотрудничество в целях развития евразийского молодежного гуманитарного сотрудничества впервые реализуют Международную акцию «Побратимство памяти». Она посвящена общему подвигу народов, отстоявших Москву в 1941 году. Проект вдохновлен идеей сохранения исторического наследия и памяти о подвиге различных народов, которые внесли свой вклад в Победу над фашизмом во время Великой Отечественной и Второй мировой войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Щербинин, председатель Регионального совета Московского городского отделения общероссийского движения «Поисковое движение России»:

— Мы плотно сотрудничаем с нашими друзьями из Казахстана и Киргизии. Когда наш отряд «Победа» подо Ржевом нашел братскую могилу, а вместе с этим еще и медальоны солдат, то именно неравнодушные казахи помогали нам связаться с родственниками павших воинов. Во время Великой Отечественной войны в обороне Москвы участвовали не только русские, но и солдаты других национальностей. Это общее наше дело — чтить память о предках и делиться информацией о них.