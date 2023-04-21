Новая профессия в 70 лет: тренер по йоге из проекта «Московское долголетие» поделилась своей историей

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Для жителей старшего поколения в столице уже более пяти лет работает проект «Московское долголетие». Его влияние на повышение качества жизни людей «серебряного» возраста было доказано комплексным исследованием, проведенным к юбилею проекта. А участники и преподаватели «Московского долголетия» ежедневно подтверждают его эффективность своим примером! Наталия Арбузова поделилась вдохновляющей историей о том, как стала в 70 лет преподавать йогу в проекте.

Для многих жителей столицы старшего возраста различные направления фитнеса уже стали неотъемлемой частью поддержания здорового образа жизни. Только в проекте «Московское долголетие» доступны около 50 видов спортивных активностей — йога, цигун, тайцзи, «Здоровая спина», танцевальная гимнастика, футбол и многое другое.

Занятия проводят профессиональные инструкторы, а нагрузка во время тренировок рассчитана с учетом возрастных особенностей старшего поколения. Тренеры отмечают, что для занятий практически не существует противопоказаний, а начать тренироваться можно в любом возрасте и с любыми физическими данными.

На своем примере это доказала один из тренеров проекта по йоге Наталия Арбузова. В 2010 году, когда ей было 66 лет, она пришла в студию Agapkin Yoga Station и настолько увлеклась йогой, что прошла двухгодичный курс обучения и получила новую профессию в 70 лет. Сейчас студия сотрудничает с проектом «Московское долголетие», а Наталия проводит занятия для участников.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— С йогой знакома еще со студенческих времен, но серьезно заняться ей решилась в 60 лет. Прежде всего, как и многие люди старшего поколения, хотела повысить жизненный тонус и укрепить здоровье. Процесс настолько увлек, что решила получить новую профессию на пенсии и начать преподавать. Вскоре появился проект «Московское долголетие», и у меня начали заниматься мои ровесники, — говорит Наталия Арбузова.

Тренер отмечает, что упражнения для участников проекта — асаны — подобраны с учетом физических возможностей старшего поколения и рассчитаны на комплексное развитие мышц и суставов, улучшают координацию движений, равновесие, а медитативные и дыхательные практики помогают повысить настроение и улучшить психологическое состояние. Кроме того, Наталия ведет занятия «Йога на стуле», которые подходят даже для малоподвижных людей и людей, перенесших травмы.

— Мы все сталкиваемся с возрастными изменениями в организме. Чтобы оставаться активным в старшем возрасте, нужны постоянные упражнения: укреплять мышцы помогают силовые асаны, для улучшения подвижности суставов хорошо подходят йоговские динамические практики — вьяямы. В комплекс включены только доступные для выполнения упражнения, которые в первую очередь приносят пользу. Мы начинаем постепенно укреплять мышцы и суставы, и, когда тело становится более подвижным и сильным, можем немного усложнить упражнения, но все это индивидуально, — объясняет тренер.

О положительном эффекте занятий говорят и сами участники проекта «Московское долголетие». 73-летняя Надежда Константинова начала заниматься йогой три года назад в онлайн-формате. По словам женщины, сначала она воспринимала йогу только как философское учение, но уже после первого занятия оценила пользу йоги с точки зрения спортивной нагрузки.

— Йога в «Московском долголетии» помогает поддерживать себя в форме и приносит ощутимую пользу организму. Для меня важно, что тренировки проходят в щадящем режиме, но при этом заметен результат до и после. Улучшилась осанка, я стала более подвижной. В зимний период делаем больше упражнений на координацию и равновесие, что уменьшает риск падения в гололедицу. Кроме того, появляются полезные привычки: например, теперь каждая прогулка с собакой у меня сопровождается небольшой дыхательной гимнастикой, — делится Надежда Константинова.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».