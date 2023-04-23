Майское тепло после холода: Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве на следующей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Погода на следующей неделе порадует москвичей теплом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Вечерняя Москва» вместе с синоптиками составила прогноз на ближайшее время.

В пятницу-субботу, 22-23 апреля, из-за северного ветра произойдет небольшое понижение температуры.

— Днем температура будет держаться в пределах +15...+17 градусов, — рассказывает «ВМ» Роман Вильфанд. — А ночью — опустится до 0...+5 градусов.

Зато с воскресенья начнется заметное потепление. Столбик термометра поднимется до +20 градусов, а в некоторых районах столицы даже превысит 20-градусную отметку. Погода будет напоминать майскую.

— Надо сказать, что такие температуры мы обычно наблюдаем 9 мая. То есть погода на следующей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие, — рассказал «ВМ» Роман Вильфанд.

Давать достоверные долгосрочные прогнозы на май пока еще рано, утверждают столичные синоптики. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что среднесуточная температура в следующем месяце будет составлять от +10 до +13 градусов.

— Начало месяца будет очень умеренное. Близкое к норме — не холодное, но и не жаркое, — поясняет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. — А вот во второй половине мая уже, что называется, в городе запахнет летом. Температурный режим даже будет превышать положенные многолетние значения.

КСТАТИ

По данным Московского планетария, до 30 апреля по ночам в столице будет идти «апрельский звездный дождь» — метеорный поток Лириды. Лучше видно это небесное явление будет в ночь с 21 на 22 апреля.