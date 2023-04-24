Промышленный туризм поддержит развитие столичной экономики

Заместитель генерального директора корпорации «Экополис» по работе с государственными органами Илья Федоров со студентками — участницами акселератора / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве подвели итоги II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность».

Промышленный туризм — явление относительно новое, хотя в Москве он успешно развивается уже несколько лет. Так, в этом году пятилетие отмечает ведущий проект Департамента инвестиционной и промышленной политики «Открой#Моспром», в рамках которого любой житель или гость столицы может посетить городские промпредприятия и познакомиться с их работой. Участие в проекте принимают свыше 100 производств, а побывали у них в гостях — очно или виртуально — уже 11,5 миллиона человек. Поэтому неудивительно, что подводить итоги акселератора (специальной федеральной обучающе-деловой программы) по промышленному туризму решили именно в Москве.

Особенность второго сезона акселератора, который организовало Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга России, — его направленность на молодежную аудиторию.

— В этом году мы сделали акцент на формировании продукта, интересного для молодежи. У предприятий есть запрос на молодых, креативных, амбициозных сотрудников. Поэтому именно с молодежного трека мы с правительством Москвы начинаем финальную программу, — сказала директор проектов дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Шандуренко, приветствуя собравшихся. В акселераторе принимают участие студенты вузов и колледжей из 20 регионов РФ.

На ребят возложена серьезная миссия: ознакомившись с лучшими практиками проведения экскурсий и стажировок на промышленных предприятиях, сформировать проекты подобных мероприятий, которые действительно интересны молодежи.

Одна из программ, на которую будут ориентироваться молодые эксперты, принадлежит корпорации «Экополис». В ее состав входят три высокотехнологичных предприятия по переработке техники и электроники. Как отметил заместитель генерального директора «Экополиса» по работе с государственными органами Илья Федоров, экскурсии на такие предприятия носят не только просветительскую функцию.

— Тема экологии, утилизации, того, как и что происходит с вещами, когда они переходят в состояние отходов, очень актуальна. На экскурсиях люди узнают, что и московское правительство, и частный бизнес активно занимаются экологической составляющей, создаются предприятия по переработке отходов. Когда показываешь людям, что происходит на таких производствах, то и отношение к отрасли меняется, и появляется внутренняя осознанность отношения к экологии, — рассказал Илья Федоров.

Опыт столичных предприятий в сфере промышленного туризма уже успел впечатлить участников акселератора.

— Я слышала, конечно, что Москва — это территория развития, территория возможностей, но не думала, что настолько, — поделилась студентка 5-го курса Тюменского госуниверситета Елизавета Сотникова. — У меня уже есть идеи, которые я готова привезти в свой регион.

Что ж, Москва всегда делится с регионами своими лучшими практиками. И опыт промышленного туризма наверняка не станет исключением.

СПРАВКА

Акселератор «Открытая промышленность» — проект, направленный на развитие промышленного туризма в России. Важной частью этой всероссийской программы стал проект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой#Моспром». С его помощью у москвичей и гостей города есть возможность посетить более 110 фабрик и заводов столицы — как очно, так и онлайн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Подобные проекты помогают показать жителям города, что современные заводы — это экологичные, компактные производства, а быть промышленником, инженером — престижно и востребовано. Например, в рамках этого направления мы формируем и переквалифицируем колледжи, которые готовят специалистов для наших предприятий.

Также начали создавать полные цепочки кооперации научных школ с промпредприятиями. Мы надеемся, что в этом году акселератор, который проводят Агентство стратегических инициатив при Президенте РФ и Минпромторг России, даст еще больший приток заинтересованных людей в промышленность.