Московские психологи рассказали, как правильно ставить цели и достигать их

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Что общего у людей, блестяще завершивших сложный проект, похудевших на двадцать килограммов или получивших второе высшее образование, несмотря на карьеру и семейные дела? Ответ прост — ими двигало сильное желание достичь заветной цели. О том, как настроить себя на успех и не сдаться на полпути рассказал Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи населению.

Любые даже самые высокие и амбициозные цели достигаются, если вы точно знаете для чего вам это нужно. Здесь самое главное не счастливое стечение обстоятельств или чья-то помощь, а мотивация — система установок и убеждений, побуждающая двигаться вперед и не сдаваться. Для успеха в деле, требующего продолжительного времени на реализацию, необходимо понимание для чего вам это нужно, как этого можно достичь и готовность прилагать усилия.

Недостаток стимулов для движения вперед, неизбежно приводит к отсутствию значимых и ощутимых результатов. Есть несколько способов, с помощью которых будет проще найти внутренние ресурсы для достижения целей.

Самопознание

Интересно ли вам то, чем вы занимаетесь в данный момент? Подумайте, что могло бы заинтересовывать, приносить радость. Не сбрасывайте со счетов негативное установки, которые могут вам мешать. От них надо без сожаления избавляться. Возможно, для этого понадобится помощь психолога, не стоит ей пренебрегать.

Приоритеты

Прежде, чем взяться за какое-либо дело, оцените собственные возможности. Если запланировать сто дел сразу, то маловероятно, что получится выполнить хотя бы треть. А это больно бьет по самооценке: начинает казаться, что мы ни на что не годимся. Правильнее сделать меньше, но лучше — так мы подкрепляем уверенность в себе.

Награды

Мотивацию нельзя поддерживать исключительно понуканиями и принуждениями. Зато можно поддержать словом, похвалой за достигнутый результат. Также нелишним будет порадовать себя тем, что вы любите: купить вкусной еды или новую вещь, посмотреть сериал вечером или просто расслабиться, почитать.

Восстановление

Важно заботиться о своем здоровье. Придерживайтесь режима сна, выполняйте посильные физические нагрузки. Также стоит обратить внимание на питание и отказ от вредных привычек. Главное — бережно относится к телу и психике. Работа «на износ» может отрицательно сказаться на самочувствии. Когда человек перегружен, его эффективность падает. Не стоит тратить силы впустую, принося в жертву время, энергию и свое здоровье.

Настрой и окружение

Если вы замечаете, что постоянно откладываете важные задачи «на завтра», стоит проанализировать, что на самом деле вам мешает и не дает сконцентрироваться на главном. Сформулируйте правила, которым будете неукоснительно следовать. Например, вместо того, чтобы постоянно отвлекаться на смартфон, делайте перерывы на 10 минут каждый час для проверки сообщений. Оцените свое рабочее место, уберите то, что вас отвлекает или раздражает. Структурированность, отсутствие раздражителей вроде громкой музыки и т.д. помогут значительно повысить вашу эффективность.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 25 апреля в 12:00 состоится онлайн-мероприятие «Закрой глаза и смотри». Вместе с психологом участники поговорят о том, как выходить из тупиков, обрести новые силы, желания, найти решения сложившихся проблем. Участие бесплатно, необходима регистрация.