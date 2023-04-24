В районе Вешняки открылся круглосуточный стационар для домашних животных

Ветеринарный врач Геннадий Погребняк держит на руках кошку по кличке Лиса — в новом круглосуточном стационаре животное на время своего отъезда оставили хозяева, потому что Лисе из-за эпилепсии нужен постоянный присмотр / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Старый Гай, 10А Карта всех событий

Круглосуточный стационар для домашних животных открылся в районе Вешняки — на Станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО. В понедельник, 24 апреля, там побывала «Вечерняя Москва».

Самое страшное для хозяина — когда его любимый питомец, верный друг заболевает. Плохое самочувствие животного — безусловный повод для тревоги и обращения к доктору. На помощь москвичам и их животным приходят ветеринарные врачи. В столице развернута целая сеть городских ветеринарных клиник, а теперь заработал и первый государственный круглосуточный стационар.

Новое учреждение расположено на улице Старый Гай, 10а, в районе Вешняки. Для удобства специалистов и владельцев у стационара есть свой отдельный вход.

— Актуальность такого круглосуточного стационара назрела давно, — отметил ветеринарный врач Геннадий Погребняк. — Москвичи приводят к нам многих домашних любимцев, которым нужно проводить лечебные манипуляции. У хозяев для этого нет возможности — кто-то просто не умеет это делать, у кого-то нет времени.

У Государственной ветеринарной службы города появился настоящий полноценный госпиталь для питомцев, где ветеринарные врачи не только оказывают всю необходимую помощь и проводят лечение, но и наблюдают за животными в круглосуточном режиме.

— Здесь можно оставить животное после хирургической операции или отдать под наблюдение питомца, которому требуется постоянное медикаментозное лечение, — добавил Геннадий Погребняк.

Оснащение стационара — самое современное. Одномоментно он может принять более 40 животных. И это, к слову, не только кошки и собаки, но также попугаи, крысы, черепахи и другие, даже экзотические, питомцы. Помощь окажут всем, кто в ней нуждается.

— Помещения разделены на блоки — кошки, собаки и другие животные размещаются отдельно друг от друга, — уточнил специалист.

Для лечения домашних любимцев в стационаре есть специальные кислородные боксы, туда помещают животных, находящихся в тяжелом состоянии.

— У нас есть специальное оборудование, например, мониторинг жизненно важных показателей и инфузоматы для капельного дозирования инъекций — они все адаптированы к использованию для животных, — поделился Геннадий Погребняк.

Лечение в стационаре сейчас проходят несколько питомцев. Буквально сегодня поступил щенок породы цвергшнауцер по кличке Куба.

— Ей всего шесть месяцев, — рассказала ветеринарный врач Юлия Бабинская. — После прогулки хозяева нашли клещей на ее теле. Собака стала отказываться от еды. Сейчас взяли кровь на анализы, подозреваем пироплазмоз. У нас своя лаборатория. Результаты будут скоро.

В соседнем помещении — 13-летняя кошка по кличке Лиса. У нее эпилепсия, нужны постоянный уход и прием лекарств.

— Владельцы уехали в командировку и временно оставили ее у нас, — поделилась врач.

На прием привезли и собаку-проводника Герду. Ей нужны процедуры по уходу. Купание, например, проводится исключительно с использованием специальных средств. Еще один пациент — йоркширский терьер Найк, ему ставят капельницы.

— Мы их не просто лечим, а постоянно общаемся с ними, хвалим, заботимся. Все наши сотрудники очень любят животных, — подчеркнула Юлия Бабинская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Сауткин, председатель Комитета ветеринарии Москвы:

— Государственная ветслужба Москвы стремится, чтобы качество оказания услуг в городских клиниках соответствовало высоким стандартам. Очередной шаг — открытие круглосуточного стационара. Для организации его работы специалисты учли множество деталей, чтобы пребывание домашних животных в нем было максимально комфортным. Москвичи могут быть уверены, что любимцы будут находиться в надежных руках.