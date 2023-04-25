Москва помогает регионам развивать промышленный туризм

Награду Москве, как региону-наставнику, помощник президента РФ Максим Орешкин (справа) вручил руководителю Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владиславу Овчинскому (слева) / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва получила награду II Всероссийского акселератора «Открытая промышленность», как регион — наставник по промышленному туризму.

Акселератор «Открытая промышленность» — обучающий проект Агентства стратегических инициатив и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, направленный на развитие промышленного туризма в стране. Он помогает регионам повышать инвестиционную и туристическую привлекательность, популяризуя местные производства и расширяя кадровый резерв.

На пленарном заседании участники отметили, что интерес отрасли к проекту растет. Сегодня в него вошли уже 50 регионов. И это, если судить по выступлению присутствовавшего на мероприятии помощника президента РФ Максима Орешкина, далеко не предел.

— Как сказал недавно президент, в России началась новая модель экономического роста. Она основана на активном освоении внутреннего спроса и формировании экономического и технологического суверенитета. То есть и промышленность, и внутренний туризм — важные элементы такой модели. А туризм промышленный находится на стыке этих ключевых направлений, — отметил Орешкин. — Чем больше мы будем показывать, как работает наша промышленность, тем больше людей, в том числе молодежи, будет вдохновляться этой сферой.

Кстати, многие туроператоры стали встраивать в свои маршруты предприятия, участвующие в проекте «Открытая промышленность», сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

— И сами предприятия начали отмечать положительный эффект от проведения таких экскурсий, в том числе и с привлечением специалистов на свои предприятия. Так, из 30 тысяч студентов, которые побывали на производствах, три тысячи выразили желание прийти туда работать, — уточнил замминистра.

Экскурсии на промышленные предприятия действительно вызывают большой интерес у молодежи, подтвердила в свою очередь генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

— Предприятия, которые открывают свои двери для людей, а не скрываются за высокими заборами, решают важную задачу, — подчеркнула она. — Это огромная работа с точки зрения профориентации для школьников, которые благодаря, может быть, единственной экскурсии могут сделать выбор в пользу той или иной профессии, захотят работать именно на этом предприятии, в этом регионе. Ну а первым регионом, который начал задавать свои тренды в открытости промышленности, стала Москва.

Пять лет назад запустили универсальный проект «Открой#Моспром»: очные и онлайн-экскурсии, фотои мультимедийные выставки, тематические поезда в метрополитене, интеллектуальные игры и многое другое. Благодаря тому, что городские предприятия открыли свои двери, посетители смогли увидеть работу производств изнутри, многие молодые люди стали осознанно выбирать профессию. Огромный опыт, накопленный Москвой, позволил ей стать ключевым регионом — наставником акселератора «Открытая промышленность».

— Москва может поделиться опытом, который мы нарабатывали на протяжении многих лет, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — К слову, уже больше 11,5 миллиона человек посетили наши предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром». Это серьезный результат. И мы рады, что регионы приходят к нам за помощью, готовы помогать и масштабировать наши практики.

Работа столицы, как региона — наставника акселератора промышленного туризма, была отмечена наградой, которую Владиславу Овчинскому вручил помощник президента России Максим Орешкин. Также наград удостоились Кузбасс, Челябинская, Амурская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская области и Пермский край.

СПРАВКА

Проект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой#Моспром» в 2022 году стал лауреатом премии «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут». А в апреле 2022 года Москва стала победителем Всероссийского акселератора по промышленному туризму в номинации «ПРОМновации».