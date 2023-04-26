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Дожди, солнце и ветер: какой будет погода в Москве на майские праздники

Иван Кудря

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Дожди, солнце и ветер: какой будет погода в Москве на майские праздники
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Температура воздуха в столице в последние два дня превышает норму на пять градусов. «Вечерняя Москва» выясняла, какой погоды ожидать москвичам на майские праздники.

Понедельник, 24 апреля, был самым теплым с начала весны: температура впервые в этом году перепрыгнула через 20-градусную отметку, как в первые дни июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул: это выше нормы на пять градусов.

— Теперь постепенно погода начинает меняться. Воздушные массы поступают не с юго-запада а с юго-востока. Понижается давление, — сказал Вильфанд.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в среду облачность увеличится. Ожидается дождь. Понизится атмосферное давление. А температура воздуха будет превышать норму всего на 2–3 градуса. Облачная погода ожидается и 1 мая.

— Местами возможны дожди. Ветер сменится с северного на западный и юго-западный, что обеспечит рост температуры, она на праздничной неделе ожидается на 3–5 градусов выше нормы. 1 мая можно ожидать похолодание. Ночью даже до минус одного градуса, а днем всего плюс 6–8. Затем ожидается резкое потепление, — добавила Позднякова. — На майские праздники погода в Москве ожидается практически летняя: ночью плюс 5–10, а днем около 20 градусов выше нуля, местами кратковременные дожди. Ожидается, что к 9 мая установится солнечная и теплая погода.

ФАКТ

Температурный режим, установившийся в начале недели, по словам Вильфанда, характерен скорее для четвертой пятидневки мая. Такая погода опережает климатическое развитие примерно на три недели.

Прямая речь

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

— Предварительный прогноз на 1 Мая — День весны и труда — говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше плюс 4–9 градусов, в разгар дня — от плюс 10 до плюс 15 градусов, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

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