В гости за мудрым советом: проект «Серебряное наставничество» помогает найти друзей

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Теплое общение с бабушками и дедушками очень важно для младшего поколения. В городе есть дети, у которых нет родителей и старших родственников — это ребята из центров для детей-сирот. Благодаря проекту «Серебряное наставничество» ребята проводят время с горожанами старшего возраста из центров московского долголетия. Дети и «серебряные» наставники не только участвуют в совместных мероприятиях, но и просто ходят друг к другу в гости, делятся впечатлениями и говорят о жизни.

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Вертикаль» дружат с активистами центров московского долголетия «Братеево» и «Орехово-Борисово Южное».

— Это замечательный проект, который познакомил и подружил тех, кто особенно нуждается во внимании. Связь поколений — это важно. Занимаясь с детьми, видим живой отклик. Общение с ребятами возвращает интерес к жизни, наполняет ее новыми красками, — говорит лидер клуба «Вкуснотеево в Братеево» Наталия Бошняк.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

У детей из Центра «Вертикаль» уже было семь встреч с «серебряными» наставниками. Каждая прошла в формате мастер-класса. Активисты старшего возраста и ребята вместе готовились к Масленице и Пасхе, рисовали, мастерили поделки и даже поставили спектакль.

— Теперь хотим проводить вокальные и хореографические концерты. Дети талантливые, им есть чем удивить и порадовать старшее поколение, — делится планами педагог-организатор Центра «Вертикаль» Ирина Горохова.

Ребят из Центра «Спутник» и наставников из Центра московского долголетия «Таганский» тоже объединило творчество. Это и «Душевный концерт», с которым ребята ездили в ЦМД, и квиз «Москва — лучший город Земли», и танцевальная вечеринка в стиле диско. А еще у детей и старших друзей нашлись неожиданные общие интересы — огородничество и вязание.

— Наши душевные связи можно оценить по длине связанных изделий, — шутит педагог-организатор «Спутника» Валентина Лузина. — Девочки регулярно встречаются с наставником и учатся мастерству, у них свой клуб.

Воспитанники Центра имени Ю.В. Никулина тепло общаются с ЦМД «Рязанский»: вместе рисуют, готовят, занимаются спортом.

— Больше всего нравится, когда со старшим товарищем Эдуардом Хореновичем обсуждаем разные темы за игрой в бильярд. Говорим о планах на будущее и рассказываем истории из жизни. Понимаем друг друга, как будто знакомы несколько лет. Именно это и называется дружбой, — рассуждает воспитанник центра Савелий.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Активисты ЦМД ласково зовут ребят «наши никулинцы».

— Они действительно наши. Единомышленники, собеседники, товарищи. Стараюсь не пропускать ни одной встречи. Несмотря на разницу в возрасте, много общих интересов. Подружились с девчонками и мальчишками, и этой дружбой дорожу, — признается «серебряный» наставник Эдуард Карслян.

НА ЗАМЕТКУ

Принять участие в проекте «Серебряное наставничество» могут все желающие старше 55 лет. Обратиться можно в любой из центров московского долголетия.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.