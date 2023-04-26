Работу своей мечты можно найти на экскурсии

Глава ДИиПП Москвы Владислав Овчинский (справа) на форуме по промтуризму / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Промышленный туризм — одно из направлений, которое Москва успешно развивает уже не первый год. Особенной популярностью у москвичей пользуется проект столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики «Открой#Моспром».

В Москве более 3,5 тысячи производств, на которых работают более 700 тысяч человек самых разных профессий: не только инженеры, слесари, технологи, но и дизайнеры, программисты, конструкторы, бухгалтеры. И благодаря проекту «Открой#Моспром» при желании можно своими глазами увидеть, чем занимаются люди разных специальностей на предприятиях столицы.

Например, увидеть, как и из чего готовят чипсы на фабрике «Московский картофель», познакомиться с уникальными технологиями создания украшений в ювелирном доме «Эстет» или узнать, как рождаются лифты — от грузовых до панорамных — на производственной площадке «Мослифта».

— Промышленная экскурсия — прекрасная возможность приоткрыть завесу «тайн» нашего производства. Мы организуем экскурсии для посетителей разных возрастов. Но, как оказалось, самые благодарные слушатели — это участники проекта «Московское долголетие». Они подробно всем интересуются, задают вопросы, а после — составляют списки родных и знакомых, которых нужно взять к нам на работу. И многие действительно трудоустроились именно так, — рассказала руководитель направления маркетинга АО «Мослифт» Галина Соколвяк.

Вот уже несколько лет «Открой#Моспром» является частью всероссийского проекта «Открытая промышленность», и на экскурсии по предприятиям столицы приезжает молодежь из разных регионов страны.

— Благодаря проекту «Открой#Моспром» у нас практически нет проблем с кадрами, — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИиПП) Владислав Овчинский. — В прошлом году мы научились строить 100-тысячные заводы за 6–8 месяцев, научились приземлять суперсовременные технологии, создавая полные цепочки кооперации научных очагов с промышленными предприятиями. И это делают люди, которые приходят на производства, видят, что они открыты, что промышленность интересна и дает перспективу.

Сегодня в проект «Открой#Моспром» активно вовлекаются предприятия малого и среднего бизнеса, резиденты технополисов и технопарков, которые используют в своей работе новейшие технологии и производят уникальную продукцию. Ведь именно они сегодня создают тренды в промышленной сфере и поэтому интересны молодежи, в том числе и в качестве возможного места работы.