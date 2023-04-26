В службе занятости рассказали о популярных программах обучения в сфере административной работы

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Во всем мире 26 апреля отмечается День профессиональных административных работников. Сотрудники административного звена крайне важны в каждой организации. Их работа чаще всего не заметна, но отсутствие компетентных специалистов ощущается очень остро. Административные сотрудники выполняют широкий спектр обязанностей: от приема телефонных звонков до помощи руководителям, от работы с персоналом до ведения документации.

Москвичи могут пройти дополнительное профессиональное обучение в сфере административной работы и получить помощь в трудоустройстве в учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости. Для работников административной сферы здесь представлено более десятка программ переподготовки и повышения квалификации по востребованным направлениям. Горожане, находящиеся в поиске работы, могут пройти обучение бесплатно.

Есть программы для слушателей разного уровня подготовки. Горожане без профильного образования и опыта работы могут усовершенствовать навыки владения офисными компьютерными программами, изучить основы делопроизводства, документооборота и пр. После обучения выпускники смогут рассмотреть вакансии делопроизводителя, специалиста по электронному документообороту, секретаря-администратора.

Выпускница «Профессионала» Александра Корепанова долгое время не работала, посвятив все время воспитанию детей. Когда появилась возможность выйти на работу, москвичка решила пройти дополнительное обучение.

— Курс «Секретарь-администратор» мне очень понравился. Впечатления исключительно положительные. Приятно удивило, что каждому слушателю предлагают пройти карьерную консультацию. Эксперт помог скорректировать резюме и подобрать вакансии. Почти сразу после этого меня пригласили на собеседование. Первая же встреча с работодателем закончилась трудоустройством. Работа мне очень нравится, чувствую себя на своем месте, — поделилась Александра.

Опытным административным работникам столичный центр «Профессионал» предлагает повысить уровень компетенций. Для них открыты курсы повышения квалификации по делопроизводству, кадровому учету, охране труда, бухгалтерии, закупкам, документационному обеспечению и подбору персонала.

Москвичке Екатерине Спивак в центре помогли освежить накопленные знания и получить новую работу. Она более 15-ти лет работала помощником руководителя. После закрытия компании и сокращения Екатерине пришлось искать новое место. Несмотря на профильное образование и большой опыт работы, она подала заявку на повышение квалификации. Обучение помогло упорядочить знания и оперативно трудоустроиться.

— Чувствовала, что мне не хватало структурированных знаний в работе с электронным документооборотом. Многим работодателям нужны сотрудники, отлично владеющие этим навыком, поэтому параллельно с поиском работы решила подробнее изучить программу «1С: Документооборот» и восполнить пробелы. Вышла на работу сразу после завершения обучения — устроилась помощником руководителя в крупный банк. Новые знания очень помогают в выполнении ежедневных задач, — рассказала Екатерина.

Обучение занимает от недели до двух с половиной месяцев в зависимости от выбранной программы подготовки. Слушатели изучают теорию и выполняют практические задания: рассматривают реальные кейсы, оттачивают навык работы с программным обеспечением. Во время обучения и после его завершения прямо в учебном центре соискатели могут получить услуги по трудоустройству. Опытные карьерные консультанты проводят тренинги и мастер-классы, открытые отборы с работодателями, индивидуальные консультации. Каждому выпускнику специалисты помогают построить свой трек профессионального развития, составить успешное резюме, подобрать вакансии и подготовиться к собеседованию.

Жители столицы, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт» могут пройти обучение бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, расположенных в центрах госуслуг «Мои Документы». Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.