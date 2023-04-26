Работы по преображению парковой зоны возобновлены

Москвичка Виктория Дежевая прогуливается по парку «Яуза» после успешно сданного экзамена в колледже. Она признается, что благоустроенные территории этого парка стали ее излюбленным местом отдыха на свежем воздухе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Северном Медведкове продолжается благоустройство территорий парка «Яуза». 26 апреля «Вечерняя Москва» узнала, какие новации и изменения ждут любителей прогулок на свежем воздухе.

Полностью работы по реабилитации парка завершатся в 2026 году. Но проект по его масштабному преображению длится уже несколько лет, так как к этой природной территории требуется особый подход. Все дело в том, что парк «Яуза» — особо охраняемая природная зона, поэтому очень важно сделать так, чтобы вся размещаемая инфраструктура гармонично сосуществовала с местной флорой и фауной.

— В этом году реабилитация коснется трех участков — вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда и у Ростокинского акведука. Это уникальный масштабный проект, который может послужить примером преобразования общественных пространств, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Вообще, парк «Яуза» практически с самого своего открытия в 2019 году не перестает расширяться — появляются новые благоустроенные территории, общественные пространства. В том числе крупный экологический центр, где все желающие могут узнать о профессиях будущего, связанных с окружающей средой, познакомиться с историей парка.

Жительница района Северное Медведково Виктория Дежевая признается, что раньше в пойме реки Яузы выглядело все довольно печально — вода непонятного цвета, неухоженные и грязные берега.

Долгие годы люди это место обходили стороной. И никто даже представить себе не мог, что всего за несколько лет пойма реки Яузы в районе станет таким живописным и популярным у людей прогулочным пространством.

— Сегодня я закрыла сессию в колледже на отлично и решила прогуляться в любимом парке. Эта зона появилась в нем в прошлом году и уже стала моим излюбленным местом отдыха, — говорит Виктория.

Действительно, вдоль Северодвинской улицы протянулись деревянные настилы, которые имеют несколько ответвлений и словно перебрасывают прогуливающихся москвичей на зеленые островки парка.

— А мне очень нравится бегать здесь. Потрясающее место, в которым чувствуешь единение с природой, — призналась москвичка Надежда Троицкая, которая вышла в парк на пробежку.

Позаботились в парке и о любителях домашних животных — недавно в «Яузе» появились три площадки для выгула собак. Это было сделано по просьбе местных жителей, которые неоднократно обращались к депутатам СВАО и руководству парка. Теперь там можно спокойно отдыхать со своим питомцем и даже дрессировать его.

— Нам как хозяевам спокойно, что есть огражденная территория и окружающие могут отдыхать без каких-либо проблем, не опасаясь за свою безопасность. В общем, все очень здорово, — отметил москвич Сергей Седых, который выгуливает в парке своего бигля Тони.

Безопасности в парке действительно уделяют особое внимание — на его территории установили 470 камер видеонаблюдения и 18 тревожных кнопок.

— Теперь здесь вечером всегда много народа. Освещение хорошее. Мы с дочкой летом после работы регулярно выбираем маршрут через парк, — говорит москвичка Людмила Прокофьева.

Парк «Яуза» станет самым протяженным парком в Европе, так как с появлением новых территорий его площадь составит 350 гектаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сапронов, директор ГАУ «Парк «Яуза»:

— В пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы начались работы по реабилитации территории. Здесь обновят дорожно-тропиночную сеть, установят освещение, камеры видеонаблюдения, высадят новые деревья и кустарники. Также специалисты уделят особое внимание обустройству спортивной и детской площадки на этой территории. Обновленное пространство станет более ухоженным и функциональным.