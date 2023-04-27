В столице подвели итоги Всероссийского циркового фестиваля

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве завершился IV Всероссийский цирковой фестиваль детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». Его ежегодно проводит Центр содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Фестиваль расширяет кругозор, помогает найти друзей и единомышленников, объединяет детей-сирот, ребят из приемных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, — говорит Игорь Акопянц, директор Центра содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина.

Председателем жюри в этом году стал директор фестиваля, руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. В рамках фестиваля предусмотрена специальная номинация «Социоцирк».

— Номинация учреждена для поддержки и развития творческого потенциала ребят с различными особенностями здоровья. Это отличная площадка, где дети могут демонстрировать таланты, делиться достижениями и разделять радость успеха, — добавляет Игорь Акопянц.

Фестиваль традиционно проходит в комбинированном формате: очном и онлайн. В 2023 году участие в нем приняло 69 коллективов из 30 регионов России. Трансляции фестивальных мероприятий посмотрело свыше 12 тысяч зрителей.

Столицу на фестивале представляли юные артисты из центров содействия семейному воспитанию и особых семейных центров.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

— «Никулинская весна в Кузьминках» — долгожданное событие. Несколько лет занимаюсь акробатикой, нравится развиваться именно в этом направлении. К фестивалю всегда тщательно готовимся, придумываем что-то новенькое, — говорит воспитанник Центра имени Ю.В. Никулина Иван.

В этом году очный просмотр детских номеров шел дольше десяти часов! Ребята представили 160 творческих номеров в разных жанрах. На арене выступили великолепные жонглеры, ловкие акробаты, гимнасты и эквилибристы.

— Сегодня состоялась моя премьера. Очень счастлива, все прошло замечательно. Наградой за труды стали восторг и громкие аплодисменты зрителей. А еще подружилась с ребятами из других городов, теперь будем переписываться, — делится впечатлениями Марина, воспитанница Центра имени Ю.В. Никулина.

Два месяца работы фестиваля завершились грандиозным гала-концертом «Парад победителей», который прошел на арене физкультурно-оздоровительного комплекса Центра имени Ю.В. Никулина.

Почетными гостями праздника стали и лидеры проекта «Серебряное наставничество».

— Какие же талантливые дети! Сердце замирает от восхищения! Приятно видеть ребят, которые развиваются и стремятся к совершенству. С нетерпением ждем новых творческих встреч с нашими юными, но такими одаренными друзьями, — отмечает активистка Центра московского долголетия «Рязанский» Зоя Коваленко.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

С приветственным словом к участникам и гостям вечера обратился Максим Никулин:

— Очень был рад присутствовать в этом зале. Уверен, ребята навсегда сохранят в душе тот особый огонь, который дарит цирк.

Максим Никулин также вручил специальный приз «Артист» организаторам фестиваля — за популяризацию циркового искусства в детской и молодежной среде.

— Спасибо, уважаемые участники, педагоги и гости, за любовь к цирковому искусству, активную творческую позицию и волю к победе. Именно благодаря вам, энергии и энтузиазму фестиваль ежегодно становится грандиозной цирковой феерией, — отметил директор Центра имени Ю.В. Никулина Игорь Акопянц. — Уверен, наша дружба будет только крепнуть и мы обязательно встретимся в следующем году.

Три года назад фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках» получил статус всероссийского, а в 2023-м внесен в государственный перечень творческих конкурсов. Это означает, что итоги и личные достижения участников будут отражены в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Фестиваль поддерживают Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре, Росгосцирк и АНО «Социоцирк». В работе судейской коллегии традиционно принимают участие действующие артисты цирка, педагоги Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша), представители ФКП «Росгосцирк», специалисты-дефектологи, члены общественных организаций. Бессменным председателем жюри основной детской конкурсной программы все 15 лет остается заслуженная артистка РСФСР Ирина Шестуа.

Имена победителей и призеров IV Всероссийского циркового фестиваля «Никулинская весна в Кузьминках» можно узнать на сайте.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.