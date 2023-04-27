Москвичам рассказали, как специалисты «Социального патруля» помогают бездомным людям

Фото: Пресс-служба центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки

Практически каждый житель города когда-то сталкивался с бездомным человеком. Оказаться без крыши над головой можно по разным причинам, но жизнь на улице — это всегда опасность для здоровья, поэтому таким людям необходимо участие со стороны окружающих. Никита Мясоедников, руководитель структурного подразделения мобильных бригад «Социальный патруль» Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки, напомнил, как вести себя, если вы увидели на улице бездомного. Обратиться к человеку на улице можно с вопросом, требуется ли ему помощь. В некоторых случаях потребность в помощи врачей можно заметить сразу. Если человек слышит, что к нему обращаются, самый лучший вариант — предупредить о вызове бригады скорой помощи, позвонить по номерам 103 или 112 и дождаться приезда медиков.

— В остальных случаях можно обратиться в мобильную службу «Социальный патруль». Сотрудники, которые приедут, дополнительно убедятся, не требуется ли вызов скорой помощи, — поясняет Никита Мясоедников.

Диспетчерская службы «Социальный патруль» принимает звонки круглосуточно по телефонам: +7(499)357-01-80, +7(495)720-15-08. Если нет необходимости вызывать врача, сотрудники «Социального патруля» окажут доврачебную помощь и помогут добраться в приемное отделение центра социальной адаптации. Там бездомный человек сможет переночевать, сменить или постирать одежду, поесть. Это срочные услуги и лишь малая часть того, что может дать центр людям, оказавшимся в беде.

— Важно помнить, что человеку, встретившему бездомного, достаточно проявить к нему немного участия и внимания и вызвать «Социальный патруль». Много времени это не займет, а поддержку бездомный сможет получить колоссальную — от восстановления документов до трудоустройства в рамках программы социализации или, при необходимости, переезда в профильные стационарные учреждения. Иногородним помогают вернуться домой, — отмечает специалист.

Если вы сами попали в трудную жизненную ситуацию и оказались без крыши над головой, вы также можете позвонить по телефонам диспетчерской службы мобильных бригад «Социальный патруль»: +74993570180, +74957201508 или в единую службу помощи 112.