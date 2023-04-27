Достойные условия и льготы: пять вопросов о службе по контракту
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В столице продолжает работать горячая линия для желающих пойти на службу по контракту. Ежедневно по номеру 117 специалисты Минобороны отвечают на самые актуальные и острые вопросы. «Вечерняя Москва» собрала ответы на самые частые из них.
Куда обращаться с заявлением о поступлении на контрактную службу?
Заявление можно подать в электронном виде на портале государственных услуг в разделе «Служба по контракту». Там же можно ознакомиться с некоторыми критериями поступления. Второй способ: прийти в Единый пункт отбора на контрактную службу по адресу: ул. Яблочкова, 5, стр. 1.
Каков минимальный срок службы и какие выплаты получают контрактники?
Минимальный срок составляет 11 месяцев. Для военных предусмотрены как ежемесячные, так и единовременные выплаты. При заключении контракта назначается федеральная единовременная выплата, которая на данный момент составляет 195 тысяч рублей. Ежемесячное довольствие составляет 195 тысяч рублей плюс премии (40–50 тысяч ежемесячно за участие в СВО). Предусмотрены дополнительные региональные выплаты. В Москве это дополнительные 50 тысяч в месяц.
Могут ли члены семьи получать выплаты за военнослужащего?
Средства денежного довольствия и единовременных выплат перечисляются на расчетный счет контрактника. Гражданин может распорядиться средствами по своему усмотрению, в том числе перевести на счет другому члену семьи.
Какие льготы и меры государственной и городской поддержки предусмотрены для военнослужащих и их семей?
Для военнослужащих: помощь в смене профессии (льготы при поступлении в вузы), открытии своего дела, сохранение рабочего места на 2 года. Что касается детей: зачисление в любой сад (с 1,5 года), школу без очереди и регистрации по месту жительства, бесплатное посещение кружков, продленки. Также детям полагается двухразовое горячее питание. Дополнительно ежемесячно выплачивается 18 770 рублей на ребенка. Пожилым родственникам полагается трехразовая помощь в неделю соцработника, проживание в геронтологическом центре по показаниям здоровья.
Могут ли жители других регионов подать заявление о поступлении на службу в Москве?
Да, жители других регионов России также могут обратиться в военкоматы Москвы. В том числе это могут сделать и иностранные граждане.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав Шурыгин, военный эксперт:
— Условия, которые сейчас предлагаются контрактникам в зоне СВО, — очень достойные. Таких зарплат для рядовых граждан в России сейчас нет. По сути дела, наших контрактников уравняли с менеджерами среднего и даже высшего звена. Да, это плата за риск. Но ведь и речь идет не о продаже холодильников, а о защите своей Родины. Очень важно, что президент России приказал уравнять в зарплатах контрактников, добровольцев и вообще всех, кто участвует в СВО, даже выполняя работу в приграничных регионах. Это, без сомнения, знак уважения со стороны государства.
Порядок поступления на контрактную службу
- Подать заявление в пункте отбора (ул. Яблочкова, 5), приложить перечень требуемых документов (автобиография, паспорт (можно копию), военный билет (при наличии можно копию), свидетельства о браке и рождении детей (при наличии можно копию), документы об образовании (можно копию).
- Пройти собеседование с психологом, выполнить ряд тестов для оценки профессионально-психологической пригодности для прохождения службы.
- Пройти медицинское освидетельствование. В случае утверждения кандидата гражданин убывает к месту службы.
- В установленный срок прибыть в воинскую часть, где с военнослужащим будет заключен профессиональный контракт.