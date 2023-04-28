Столица создает жителям условия для занятий спортом в каждом районе города

Москвич Виталий Павлов (справа) вместе с товарищем занимается воркаутом на спортивной площадке / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве динамично развивается спортивная инфраструктура. За последние несколько лет многое сделано для того, чтобы физическая активность и занятия спортом стали неотъемлемой частью жизни москвичей, популярным форматом досуга для взрослых и детей. И это направление, безусловно, остается одним из приоритетных в работе мэра и правительства Москвы.

Так, ежегодно в столице строятся новые спорткомплексы и футбольные поля, во дворах и парках появляются катки, спортивные площадки и зоны воркаута, проводятся фестивали, тренировки на свежем воздухе и многое другое. Отдельное внимание уделяется модернизации существующих физкультурно-оздоровительных учреждений — ведь важно сделать так, чтобы посещение этих объектов было для москвичей максимально комфортным.

Все строительные и ремонтные работы, реализующиеся за счет бюджета Москвы, подлежат тщательной проверке. В частности, экспертиза проектной документации — ее оценка на соответствие различным правилам, нормам и требованиям, а также анализ сметных показателей — проводятся под контролем Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы).

— С начала года Мосгосэкспертиза, подведомственное учреждение Москомэкспертизы, выпустила 17 положительных заключений по проектам капитального ремонта бюджетных спортивных объектов столицы. Наши эксперты рассматривали проекты обновлений спортивных комплексов, спортшкол, бассейнов и ледовых дворцов в различных округах столицы. Важно, что капитальный ремонт реализуется комплексно и предусматривает обновление как внутренней, так и внешней отделки зданий. Также проводится модернизация инженерных коммуникаций — систем электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и прочее, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Отдельный комплекс ремонтных работ в некоторых спортивных учреждениях направлен на обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Для этого в зданиях, в числе прочего, предусматриваются графические указатели на территории и в самих зданиях, установка или обновление пандусов, автоматические доводчики дверей, информационно-тактильные пиктограммы, а также различные предупредительные указатели на путях движения горожан. Также устанавливается специальное оборудование в санузлах, а в случае с ремонтом бассейнов — проводится замена гидравлических подъемников для опускания в воду.

Помимо обновления непосредственно зданий городских спортивных учреждений, предусматриваются мероприятия и на прилегающих к ним территориях. В зависимости от проекта выполняются работы по благоустройству прилегающих к спортивным сооружениям территорий: обновляются проезды и тротуары, устанавливаются малые архитектурные формы, разбиваются газоны и высаживаются зеленые насаждения.

По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря развитию спортивной инфраструктуры сегодня в столице занимаются спортом 5,5 миллиона человек. Только в 2022 году в городе было введено в строй 21 спортивное сооружение.

КСТАТИ

Не так давно ведомством согласован проект капитального ремонта здания спортивного комплекса «Алексеевский», расположенного в Северо-Восточном округе столицы на улице Касаткина, 19. В здании предусмотрены внутренние и наружные ремонтные работы, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Внутренние работы включают полную отделку помещений, замену кирпичных перегородок, ремонт спортивного зала и лестничных клеток, а наружные — устройство навесной фасадной системы с облицовкой сплошными металлическими панелями, обновление кровли, ремонт стен, а также колонн цоколя и крыльца.