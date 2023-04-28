Москвичам рассказали, как освоить востребованную профессию специалиста по охране труда
28 апреля во всем мире отмечают профессиональный праздник работников охраны труда. Ежегодно сотни сотрудников, которые держат под контролем опасные производственные факторы и риски, для столичных компаний готовят в учебном центре «Профессионал».
Программа переподготовки «Специалист по охране труда» занимает два месяца. Записаться на обучение могут москвичи с образованием не ниже среднего профессионального и базовыми навыками работы на компьютере. Занятия проходят в дистанционном формате.
Курс будет особенно интересен людям с опытом работы на производстве, в промышленной отрасли, строительстве, ЖКХ. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Сразу после обучения они смогут приступить к работе: решать задачи по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижению уровня воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов. Для всех слушателей центра доступна бесплатная услуга по сопровождению в поиске работы. Карьерные консультанты «Профессионала» помогают подобрать вакансии и успешно пройти собеседование.
Выпускник центра Дмитрий Гвоздев четыре года работал мастером участка в сфере ЖКХ. В возрасте 53 лет он решил сменить специальность, перейдя в смежную область — охрану труда.
— За короткое время получил большой объем знаний и представление о новой для меня профессии. Обучение помогло мне дополнить свое образование необходимыми навыками для работы в охране труда. Это новый этап в моей профессиональной жизни. Курс понравился хорошей организацией процесса, удобной онлайн-платформой для обучения. Преподаватель — просто замечательный. После обучения он оставался на связи и консультировал по сложным вопросам, — рассказал Дмитрий.
После обучения москвичу удалось сразу найти работу: карьерные консультанты подобрали вакансии, среди которых была должность специалиста по охране труда в организации, в которой он раньше работал мастером. Дмитрий с радостью вернулся в прежнюю компанию на новую должность.
Еще один выпускник 58-летний Сергей Елизаров более 30-ти лет работал на морском флоте. Достигнув максимального возраста для службы, москвич решил освоить новую профессию. Он обратился в столичный центр занятости населения за направлением на профессиональную переподготовку по охране труда.
— Решил, что специальность подходит мне по характеру будущей работы. Сам курс был очень полезен. Материал подавался в доступной и наглядной форме. К тому же мне подходил дистанционный формат обучения. Получил необходимые базовые знания и понимание общей системы работы с документами, — отметил Сергей.
После обучения консультанты «Профессионала» помогли Сергею оперативно трудоустроиться по новой специальности. Сейчас он работает в государственной организации инженером по охране труда.
Жители столицы, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт», могут пройти обучение бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, размещенных в центрах госуслуг «Мои Документы». Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.