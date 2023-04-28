Москвичам рассказали, как освоить востребованную профессию специалиста по охране труда

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

28 апреля во всем мире отмечают профессиональный праздник работников охраны труда. Ежегодно сотни сотрудников, которые держат под контролем опасные производственные факторы и риски, для столичных компаний готовят в учебном центре «Профессионал».

Программа переподготовки «Специалист по охране труда» занимает два месяца. Записаться на обучение могут москвичи с образованием не ниже среднего профессионального и базовыми навыками работы на компьютере. Занятия проходят в дистанционном формате.

Курс будет особенно интересен людям с опытом работы на производстве, в промышленной отрасли, строительстве, ЖКХ. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Сразу после обучения они смогут приступить к работе: решать задачи по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижению уровня воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов. Для всех слушателей центра доступна бесплатная услуга по сопровождению в поиске работы. Карьерные консультанты «Профессионала» помогают подобрать вакансии и успешно пройти собеседование.

Выпускник центра Дмитрий Гвоздев четыре года работал мастером участка в сфере ЖКХ. В возрасте 53 лет он решил сменить специальность, перейдя в смежную область — охрану труда.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— За короткое время получил большой объем знаний и представление о новой для меня профессии. Обучение помогло мне дополнить свое образование необходимыми навыками для работы в охране труда. Это новый этап в моей профессиональной жизни. Курс понравился хорошей организацией процесса, удобной онлайн-платформой для обучения. Преподаватель — просто замечательный. После обучения он оставался на связи и консультировал по сложным вопросам, — рассказал Дмитрий.

После обучения москвичу удалось сразу найти работу: карьерные консультанты подобрали вакансии, среди которых была должность специалиста по охране труда в организации, в которой он раньше работал мастером. Дмитрий с радостью вернулся в прежнюю компанию на новую должность.

Еще один выпускник 58-летний Сергей Елизаров более 30-ти лет работал на морском флоте. Достигнув максимального возраста для службы, москвич решил освоить новую профессию. Он обратился в столичный центр занятости населения за направлением на профессиональную переподготовку по охране труда.

— Решил, что специальность подходит мне по характеру будущей работы. Сам курс был очень полезен. Материал подавался в доступной и наглядной форме. К тому же мне подходил дистанционный формат обучения. Получил необходимые базовые знания и понимание общей системы работы с документами, — отметил Сергей.

После обучения консультанты «Профессионала» помогли Сергею оперативно трудоустроиться по новой специальности. Сейчас он работает в государственной организации инженером по охране труда.

Жители столицы, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт», могут пройти обучение бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, размещенных в центрах госуслуг «Мои Документы». Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.