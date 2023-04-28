Столичный центр охраны труда рассказал москвичам, как обеспечивает безопасность на рабочих местах

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Всемирный день охраны труда отмечают 28 апреля. Он призван привлечь внимание общественности, сотрудников и работодателей к проблемам, связанным с несчастными случаями на рабочих местах и профессиональными заболеваниями, к безопасности труда. Столичный Департамент труда и социальной защиты населения в течение всего года организовывает ряд профилактических мероприятий.

Московский городской центр условий и охраны труда, подведомственный столичному Департаменту труда и соцзащиты, уже более 25 лет заботится о том, чтобы московские компании и учреждения могли своевременно проводить оценку профессиональных рисков, спецоценку условий труда и регулярное обучение. От этого во многом зависит жизнь и здоровье людей, их благополучие, социальная защищенность. Сфера охраны труда постоянно меняется, чтобы обеспечить еще больший комфорт и безопасность на рабочих местах, снизить уровень травматизма и профзаболеваний в столице.

— Мы ежедневно ходим на работу, как и миллионы других жителей столицы. Обеспечение безопасности и охраны труда является обязанностью каждого, и важно, чтобы все сотрудники понимали это и работали в безопасных условиях. День охраны призван привлечь внимание общества к этой теме. Департамент поддерживает значимость данного мероприятия и просит всех принять активное участие в продвижении культуры безопасного труда! — прокомментировал Виталий Подлевский, начальник Управления развития трудовых отношений и охраны труда Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Одним из важнейших направлений работы Московского городского центра условий и охраны труда является специальная оценка условий труда в столичных учреждениях. Она позволяет выявить вредные и опасные факторы на рабочих местах. Контролировать и минимизировать их воздействие — обязанность каждого работодателя. В 2022 году Московский городской центр условий и охраны труда оценил более 38,5 тысячи рабочих мест в 316 учреждениях столицы.

Профилактика — это наиболее эффективный способ предотвратить проблемы и сложности, которые могут возникнуть на производстве, помочь сотрудникам чувствовать себя комфортно и безопасно во время рабочего процесса. Для этого Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, социальные партнеры и специалисты-практики в области охраны труда на протяжении всего года организуют многочисленные мероприятия.

Федерация независимых профсоюзов России объявила 2023 год Годом укрепления и развития социального партнерства в России. В организациях города, а также в учреждениях, подведомственных столичных органам исполнительной власти, в этом году проведут почти 1,8 тысячи мероприятий: конференции, семинары, круглые столы, лекции, беседы и другие. Их девиз: «Безопасная и здоровая рабочая среда — основополагающий принцип и право в сфере труда».

Основными темами станут новый формат обучения охране труда; государственный и общественный контроль за соблюдением требований; расследование, оформление и учет микроповреждений (микротравм); а также — безопасная и здоровая рабочая среда как основополагающий принцип и право в сфере труда.

В рамках Дня охраны труда также провели различные конкурсы не только для работников, но и на лучший детский рисунок. В рамках акции «Коробочка рисков» сотрудники могут высказать свое мнение по поводу вероятных угроз безопасности на рабочем месте, в том числе анонимно. А приняв участие в викторине «Ящик доверия», проверили знания требований охраны труда.

Специалисты Московского городского центра условий и охраны труда Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы провели вебинары по темам: «Топ-10 нарушений по охране труда организаций: что должен знать специалист по охране труда» и «Всемирный день охраны труда — безопасная здоровая производственная среда в качестве основополагающего принципа и права в сфере труда». В них приняли участие около 900 профильных специалистов.

Московский городской центр условий и охраны труда (МГЦУОТ) — единственное учреждение в структуре исполнительной власти, оказывающее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе Московского городского центра условий и охраны труда, можно обращаться по телефону: +7 (499) 237-02-19 или e-mail: mcot@social.mos.ru.

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