Самый крупный в Европе: как благоустраивают парк «Яуза»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, парк Яуза Карта всех событий

Суперпарк «Яуза» обретает реальные очертания. Большая часть его зеленых зон уже готова. В самом протяженном парке столицы можно заниматься спортом или гулять любуясь красотой природы.

Самый крупный в Европе «Парк Яуза» становится местом притяжения москвичей: десятки тысяч людей уже оценили созданные с 2016 года маршруты. К ним скоро добавятся новые благоустроенные территории.

Сам парк задуман как огромная облагороженная зона отдыха вдоль реки Яузы. С его появлением на карте столицы горожане получат в шаговой доступности то, чего обычно не хватает шумным мегаполисам, — зеленые уголки в обжитых районах. Современный суперпарк, звание которого он удерживает не первый год подряд, уже претендует на лавры одного из самых комфортных пространств не только России, но и всей Европы. А все благодаря незримой ниточке, связывающей каждую точку огромного паркового пространства.

Соединить пазл

Добиться этой самой связанности было очень непросто. Команда специалистов долго изучала площадки, присматривалась к разорванным кускам парка. Соединить такой природный пазл можно в первую очередь обустроенными велосипедными и пешеходными маршрутами.

Свое начало «Парк Яуза» берет в Ростокине. По словам начальника Управления перспективных проектов Института Генплана Москвы Виталия Лутца, ранее перемещаться между разрозненными рекреационными территориями было не только некомфортно, но и весьма проблематично.

При этом площади, которые сегодня объединены в единую концепцию, находятся на сравнительно близком друг от друга расстоянии.

— Идея расширить узкие места, особенно в пересечениях с крупными трассами, появилась достаточно давно, — отмечает специалист. — А затем возник целый комплекс идей разного масштаба.

На языке проектировщиков и архитекторов это называется «проницаемость», то есть когда из одной части парка можно, не прилагая усилий, перейти в другую. Полтора десятка точек решили соединить беговыми, велосипедными и пешеходными дорожками, на которых появились мостики и переходы.

Положительную роль сыграло и соседство парка с уже обустроенными территориями ВДНХ и Ботанического сада: между природными зонами в будущем перекинут «мостики» в экопространства.

Фото: Дмитрий Захаров

Как это работает

В Институте Генплана рассказали о принципах создания органичного пространства. Авторы концепции благоустройства в первую очередь находят болевые точки, а затем предлагают разумный минимум решений, используя все полезные элементы, которые можно найти на месте или рядом. Процесс можно сравнить с комплексной терапией, когда решения о лечении проблемных зон приводят к оздоровлению всего организма. То есть единого природного парка.

Такими методами можно, в частности, назвать появление инфраструктурных «лекарств»: кафе, мостов, проходов, переходов, смотровых площадок.

— Предлагаемые меры должны быть достаточно экономными, но благодаря соединению в целостную систему их значение возрастает, не исключено даже, что в геометрической прогрессии — что и определяет специфику подхода, — отмечают специалисты Института Генплана.

От улицы к проезду

Столичные власти уже объявили о том, что в текущем году внимание сконцентрируют на близлежащих к долине Яузы площадках по Сухонской улице и Олонецкому проезду. Также стартуют работы в Ростокинском акведуке и пойме реки Чермянка.

— Предполагаем начать работы в парке «Ростокинский акведук» и пойме реки Чермянка вдоль Сельскохозяйственной улицы. Завершить благоустройство двух участков планируется в 2024 году, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо длинных спортивных дорожек, после появления которых здесь можно будет устраивать даже беговые марафоны, решено обновить парковую мебель: навесы, скамейки и урны. К стандартному набору мест отдыха добавят детские и спортивные площадки, модули с комнатами матери и ребенка, а также туалеты.

— Обязательно обновим экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками, — заявил глава города. — На Сухонской улице намечен ремонт существующих и устройство новых лестничных спусков и подпорных стен.

Здесь же планируется отремонтировать открытую летнюю сцену и партер. Также обустроят настилы со смотровыми площадками у пруда, откуда можно будет полюбоваться живописными видами.

Будущую «воздушную тропу» уже начали прокладывать. Металлический подиум выполняют на сваях. Пока земля еще не нагрелась, ввинчивать их проще. Каркас позже оденут в деревянные настилы. Так сформируют смотровые площадки, и чудесные виды парка окажутся как на ладони.

Кроме того, дополнительное пространство для отдыха появится на месте снесенных гаражей. Здесь обустроят современный парк для экстремалов.

А чтобы улучшить транспортную доступность новых участков парка, вдоль Олонецкого проезда предполагается создание парковок вместимостью около 300 машино-мест.

Все эти решения будут способствовать формированию так называемой бесшовной среды.

— По сути, парк — это такой зеленый проспект для жителей Москвы, где они могут беспрепятственно ходить между районами до основных достопримечательностей, — поясняет главный архитектор «Парка Яуза» Кирилл Теслер.

Кстати, парк станет частью не только столичной природной Мекки. Его маршрут уйдет и в область — в сторону города Мытищи. При этом огромным плюсом станет сохранение краснокнижных растений и животных.

— Благоустройство последних участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного «Парка Яуза» — 20 километров зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более миллиона москвичей, — резюмировал Сергей Собянин.

ЦИФРА

100 крупных объектов — парков, скверов и улиц, главным образом в жилых районах Москвы, благоустроят в нынешнем году.