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В Московском планетарии открылся Парк неба

Наталья Тростьянская
Город
В Московском планетарии открылся Парк неба
Астроном Московского планетария Людмила Кошман показывает глобус в Парке неба / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

1 мая в Московском планетарии, который находится в Пресненском районе, открыли Парк неба. Это астроплощадка, где установлены приборы для наблюдения за Луной, Солнцем и другими небесными телами.

На территории парка также находятся две башни-обсерватории: Малая, предназначенная для научной работы, и Большая, которую по выходным открывают для посетителей. Именно здесь находится главный 300-миллиметровый телескоп планетария. С его помощью в ясную погоду можно разглядеть не только планеты Солнечной системы, но и туманности, скопления звезд и даже далекие галактики. Кроме того, в соцсетях и на сайте планетария каждый месяц обновляют астрономический прогноз. Он подскажет, когда лучше всего присоединиться к наблюдениям.

— Пожалуй, самое яркое астрономическое событие всего 2023 года произошло 20 апреля, — рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман. — Это было редкое гибридное солнечное затмение. Оно началось как кольцеобразное в акватории Индийского океана, потом прошло полосой через острова Индонезии, задев Австралию, где его видели как полное затмение, и завершилось вновь кольцеобразным в акватории Тихого океана.

На территории России, к сожалению, его видно не было. Но уже 5 мая, при условии хорошей погоды, стоит присмотреться к полной Луне, которую накроет полутень Земли.

— На широте Москвы увидеть полутеневое затмение будет сложно, — предупредила Кошман. — Когда у нас взойдет Луна, уже пройдет половина затмения. Кроме того, в этот момент она будет находиться очень низко — всего шесть градусов над горизонтом, это ниже любого дома.

Еще одно интересное событие произойдет 17 мая: Луна затмит Юпитер.

— Вечером на 20 минут самая большая планета Солнечной системы исчезнет с небосвода, — пояснила, к чему готовиться, Людмила Кошман.

КСТАТИ

Майское небо озарит метеорный поток из созвездия Водолея. Это Майские Аквариды, рожденные кометой Галлея. Максимум звездопада ожидается в ночь с 5 на 6 мая. Правда, условия для наблюдения будут не самыми благоприятными. К искусственным огням добавится свет полной Луны. И все же, если кто-то захочет загадать желание на «падающую звезду», то самое лучшее время с 2:00 и до рассвета.

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