Возвращение к истокам: как развивается городошный спорт

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный городошный спорт в 2023 году отмечает юбилей — 100 лет. Ровно век назад в Москве прошли первые всесоюзные соревнования. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовала с президентом Федерации городошного спорта России Надеждой Павловой и узнала, как сейчас развивается игра в Москве.

— Надежда Владимировна, насколько сейчас городошный спорт популярен среди москвичей?

— Им занимаются довольно много москвичей. Проводится масса соревнований. Ежегодно проходят первенство и Кубок Москвы среди юношей и девушек 11–14 и 15–18 лет. Для мужчин и женщин мы организовываем Кубок города и чемпионат Москвы среди спортивных клубов. А самое значимое мероприятие — открытый Кубок мэра Москвы, принимающий в том числе зарубежных спортсменов. Москва сохраняет городошный спорт, популяризирует его и способствует продвижению игры в России и за рубежом.

— Неужели в городки играют не только в России?

— Конечно. Существует Международная федерация городошного спорта, которую я недавно возглавила. Там есть над чем работать, конечно. Например, есть много европейских федераций городошного спорта, но совсем нет азиатских, за исключением стран Средней Азии, которые входили в Советский Союз.

— А есть ли страны, которые отказываются сейчас сотрудничать в сфере развития городошного спорта из-за геополитических событий?

— Флагов на флагштоках в 2022 году, конечно, поубавилось, но отказов приехать на чемпионат мира в Россию мы не получали. Тем не менее зарубежные спортсмены опасались санкций со стороны правительств их стран. Например, сборная ФРГ участвовала в чемпионате мира. И мы создали прецедент, наверное, единственный в мире спорта — не мы поехали куда-то под нейтральным флагом, а к нам приехали спортсмены под нейтральным флагом Международной федерации. Это была наша маленькая победа.

— Какие задачи сегодня стоят перед российской Федерацией городошного спорта?

— Приобщить КНР, Индию, страны Ближнего Востока, Латинскую Америку к игре в городки. Есть контакты с китайскими коллегами, Турцией, Сербией, Болгарией, Кубой и другими странами. Для них городошный спорт — настоящее открытие.

— Что делает федерация, чтобы привлечь новых людей?

— Привлекаем новых людей с помощью СМИ, собственных печатных изданий, в частности мы издаем журнал «Городки». Проводим фестивали и выставки. Важный для нас проект — тематическое партнерство с курортными детскими центрами дополнительного образования. Мы шесть лет работаем с «Артеком». В 2023 году начали сотрудничать с лагерями «Алые паруса» в Евпатории и «Океан» во Владивостоке.

ДОСЬЕ

Надежда Павлова родилась в Москве 12 мая 1976 года в семье военнослужащего и медицинского работника. С пяти лет занимается спортом. Надежда Павлова возглавляет журнал «Городки». А в 2020 году избрана на должность президента Федерации городошного спорта России. В настоящее время активно занимается возрождением городошного спорта в России.