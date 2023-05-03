Каждому району по универсальному игровому залу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В настоящее время в стадии строительства в Москве находятся более десяти спортивных объектов.

— Мы ставим перед собой важную цель — сделать спорт доступным для всех. В обозримом будущем в каждом районе Москвы появятся бассейн, каток, универсальный игровой зал. Шаговая доступность, комфорт и технологичность позволят обеспечить потребности всех категорий горожан, — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В начале апреля Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве на улице Лескова, владение 25а. На базе комплекса будут проводиться тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортучилища № 4 имени А. Я. Гомельского. В свободное время спортивный комплекс смогут посещать все желающие.

В этом году также будет готов спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках на Волжском бульваре, владение 8. В нем оборудуют игровой зал для волейбола с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания.

— Помимо продуманного функционала, новый объект будет отличаться стильными фасадами с цветными алюминиевыми панелями и витражным остеклением, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Спорткомплекс с бассейном «Пегас» достроят во Внукове на Изваринской улице, владение 2. В трехэтажном здании разместятся плавательный бассейн 25 на 16 метров с тренерскими комнатами, раздевалками, медкабинетом, лабораторией химанализа воды; детский бассейн 10 на 6 метров; тренажерный зал с универсальными тренажерами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек.

Спорткомплекс «Качаловский» построят для жителей Северного Бутова на бульваре Дмитрия Донского, владение 12–14.

А спортивный комплекс «Баланс» на Алтуфьевском шоссе, 100, совсем скоро смогут посещать жители района Бибирево.

Футбольное поле с инфраструктурой для спортивной школы № 112 «Спутник» Москомспорта достроят в Зеленограде. Завершатся основные строительные работы по ледовому дворцу «Самбо-70» в Ясеневе на пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Ясногорской и Тарусской.

— В наших исследованиях мы выявили очень сильную взаимосвязь между социальным самочувствием и комфортностью городской среды, — комментирует декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. — Главный запрос москвичей в области спортивной инфраструктуры — создание объектов для доступного спорта во дворах по месту проживания. В среднем важность наличия спортплощадок в шаговой доступности оценивают на 8,46 балла из 10, бассейнов — на 7,29 балла. Поэтому открытие уникальных объектов социнфраструктуры решает сразу две проблемы. Во-первых, обеспечение жителей медицинскими, образовательными и спортивными услугами снижает нагрузку на центр и соседние районы. Во-вторых, придание району собственной уникальности повышает у горожан субъективные оценки качества жизни, помогает гордиться своим районом. При этом важно помнить, что возведение объектов социнфраструктуры районного или окружного значения — это всегда перераспределение транспортных потоков. Например, современный плавательный бассейн из-за своей популярности может использоваться жителями сразу нескольких районов. Поэтому важно соблюдать системообразующее транспортное условие — располагать их в зоне пешеходной доступности к станциям метро, МЦК, МЦД, трамвайной сети и т.д. У объекта должны быть велосипедные парковки, еще желательнее — и велодорожки.

ФАКТЫ

На территории Мневниковской поймы создадут спорткластер. Здесь разместятся многофункциональный комплекс с тремя ледовыми аренами, тренировочными залами, комнатами для восстановления спортсменов и физиотерапии и комплексом для временного проживания спортсменов; ледовый центр для проведения соревнований по керлингу; центр пляжных видов спорта с залами для фитнеса и восстановительным центром.

ТОП-5

Лучшие окружные спорткомплексы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами строят в Гольянове на улице Алтайская, владение 33. Архитектурный облик здания будет перекликаться со стилем советского модернизма. Площадь комплекса составит около 4 тысяч «квадратов». В спортцентре будет два бассейна: длиной 25 метров для взрослых и 10-метровый для обучения плаванию детей. Помимо этого, в здании предусмотрены тренажерный зал, буфет, а также необходимые административные и технические помещения.

Фото: STROI.MOS.RU

ФОК с бассейном возводят в районе Крюково Зеленограда на пересечении Кутузовского шоссе и проектируемого проезда 809. Архитектура спорткомплекса будет лаконичной, витражное остекление и гармоничное сочетание цветового решения фасадов будут выгодно отличать новый объект, подчеркивая его индивидуальный облик. Трехэтажный ФОК площадью почти 4000 квадратных метров будет включать зону большого бассейна на 8 дорожек, зону малого бассейна, а также тренажерный зал.

Фото: STROI.MOS.RU

Двухэтажный спорткомплекс на Остафьевской улице в Южном Бутове будет включать бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал с зоной для занятий сross-fit, а также ледовое поле. Здание украсит выразительный фасад, сочетающий оттенки травертина, песчаника, меди и камня. Основную концепцию фасада и единый облик здания обеспечат архитектурные детали в виде прямых металлических перфорированных кассет.

Фото: STROI.MOS.RU

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда будет готов в начале следующего года. Здесь разместятся бассейны для взрослых и для обучения детей, тренажерный зал, медблок, служебно-бытовые и административные помещения. В месте, где возводят ФОК, также проходят соревнования по бейсболу «Золотая ловушка». А еще здесь жил основоположник отечественного бадминтона, ветеран ВОВ Олег Марков.

Фото: STROI.MOS.RU

Новый спорткомплекс с бассейном построят в районе Алексеевский на улице Павла Корчагина, владение 7. В двухэтажном здании площадью 6,3 тысячи квадратных метров будет 25-метровый бассейн на 10 дорожек; игровой зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом; детский шестиметровый бассейн; зал сухого плавания; буфет и медицинские помещения. Рядом организуют парковку на 27 машин. В спорткомплексе смогут заниматься до 173 человек в смену.