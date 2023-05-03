Нас утро встречает волнами

Тренер столичного спорткомплекса «Волна» Анна Лаврушкина советует потренироваться в бассейне хотя бы пару месяцев до поездки на побережье / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С каждым годом все больше москвичей могут заниматься спортом рядом с домом. «Вечерняя Москва» побывала в спорткомплексе «Волна», открытом в районе Чертаново Центральное в 2022 году.

Новый комплекс сразу привлекает внимание необычным фасадным решением: волнообразные элементы бело-синих оттенков напоминают о водных видах спорта.

Рядом со зданием оборудована автопарковка. Впрочем, сюда удобно добираться и своим ходом — в шаговой доступности остановка общественного транспорта «Кировоградские пруды», а до станции метро «Пражская» можно дойти неспешным шагом за 15 минут.

Семейный сеанс

Общая площадь комплекса, находящегося в ведении ГБУ «Мосспортобъект», — около четырех тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании расположены два бассейна: для взрослых — 25-метровый, на 8 плавательных дорожек, с переменной глубиной от 1,2 до 1,8 метра, и так называемый «лягушатник» для занятий с детьми 3–7 лет — размером 10 на 6 метров и глубиной от 60 до 80 сантиметров. Возле каждого бассейна оборудованы удобные раздевалки с индивидуальными шкафчиками, душевыми и туалетами. В спорткомплексе также есть гардероб, кабинет врача, комнаты дежурных медсестер, комнаты тренеров, инвентарные, административные помещения. Каждый день ФОК может принимать более 600 посетителей.

— Под руководством опытных инструкторов у нас проходят групповые и индивидуальные обучающие занятия по плаванию, аквааэробике и синхронному плаванию, проводятся сеансы для льготных категорий москвичей, а также тренировки воспитанников спортшкол, — рассказывает руководитель СК «Волна» Михаил Островский.

Появление нового спортивного объекта стало хорошим подарком для жителей Чертанова Центрального. Они с удовольствием приводят сюда детей и приходят сами. Так, за март занятия в группах посетили 10 100 человек, а поплавать самостоятельно пришли около 2600 посетителей. Среди них и местная жительница Анастасия Толстикова, она водит учить плаванию четырехлетнего сына Платона.

— И мне, и, главное, моему сыну здесь очень понравилось заниматься, — поделилась впечатлениями Анастасия. — В нашем районе есть несколько бассейнов, но они все частные, и цены там запредельные. К тому же у меня нет уверенности ни в соблюдении гигиенических требований, ни в профессионализме тренеров. Здесь же мы нашли все, что хотели. И когда открылся этот спорткомплекс, вопрос о том, куда водить сына на плавание, отпал сам собой.

Чистая вода

Чистоте в СК «Волна» действительно уделяется большое внимание. Для подготовки воды в бассейнах используется комбинированный метод очистки с применением озонирования, каждые несколько часов делаются контрольные пробы. Кроме того, поддерживается постоянная температура воды и воздуха. Так что занятия проходят в комфортной обстановке, и переживать за свое здоровье посетителям не приходится. Кстати, на случай, если кому-то все же потребуется медпомощь, в СК всегда дежурит врач.

— Важно, что при обустройстве здания учитывались современные стандарты безбарьерной среды — комплекс полностью адаптировали для маломобильных горожан. Предусмотрены специальные парковочные места на стоянке. На входе нет ступеней и высоких порогов, в холле размещены лифты для подъема к спортзонам, в раздевалках и душевых — кабинки для посетителей на инвалидных колясках. В бассейне — подъемник, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в раздевалках и коридорах размещены кнопки для вызова сотрудников учреждения — на случай, если потребуется помощь.

Так что не зря москвичи хвалят новый спорткомплекс — в нем продумано все, чтобы посетителям было комфортно. Как, впрочем, и на других спортивных объектах, которые сейчас возводятся в Москве.

Едете на море? Пора посетить бассейн

Открытие купального сезона уже не за горами. Как восстановить физическую форму, чтобы уверенно чувствовать себя в воде, «ВМ» рассказала инструктор по спорту СК «Волна» Анна Лаврушкина.

— Если сейчас начать ходить в бассейн хотя бы раз-два в неделю, то за пару месяцев можно вспомнить былые навыки или приобрести новые, — отмечает эксперт.

Всем, кто не очень уверенно чувствует себя в воде или давно не занимался плаванием, подойдут занятия с тренером. Инструктор поможет правильно распределить нагрузку, освоить разные стили и техники, исправить ошибки. Кроме того, на занятиях можно научиться действовать в непредвиденных ситуациях. Например, что делать, если ногу свела судорога; если вы попали в поток, уносящий в море; как вести себя при сильных волнах. Когда человек освоит хотя бы базовые навыки, овладеет техникой дыхания и движения, ему будет намного проще сориентироваться в экстремальной ситуации. Кстати, всему этому можно научиться и на групповых занятиях. И не забывайте: плавание считается одним из самых полезных видов физической активности, помогает укрепить мышцы, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снизить вес, нормализовать давление.