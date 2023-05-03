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Приметы и советы

Век Некрасовки. От усадьбы до реновации

Ирина Петрова
Город
Век Некрасовки. От усадьбы до реновации
Сотрудница метрополитена Екатерина Жадеева встречает поезд на новой станции «Некрасовка», давшей мощный импульс дальнейшему развитию района / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сегодня один из самых быстрорастущих районов столицы — Некрасовка, на юго-востоке, за МКАД. Его население выросло более чем в три раза за восемь лет.

Любопытна и история данной местности.

Дореволюционная богема и столичный статус

По данным управы района, первые письменные свидетельства о поселении в этих краях относятся еще к началу правления династии Романовых.

После Отечественной войны 1812 года часть территорий принадлежала драматургу, первому директору московской труппы императорских театров Федору Кокошкину, в гости к которому заезжали многие знаменитости эпохи: актеры, музыканты, писатели. В частности, здесь бывал один из основоположников русской актерской школы Михаил Щепкин.

Своим современным названием район обязан последнему владельцу дачной усадьбы, известному купцу-чаеторговцу Некрасову.

В 1909 году Московская городская управа приобрела поселок купца, а также местные села Бедрино и Зенино, добавив к ним позже новые участки земель. В результате незадолго до революции образовалось Люберецкое имение и был утвержден проект устройства осадочных бассейнов на Люберецких полях орошения.

Так началось современное летоисчисление поселка Некрасовка, который в 2025-м готовится отметить 110-летие.

— В 1960-х заработала Люберецкая станция аэрации. Поселок перешел в административное подчинение Ждановскому району столицы. А в начале ХХI века Некрасовке присвоили статус района Юго-Восточного административного округа, — рассказывает экскурсовод, москвовед Александр Славуцкий.

Ответ на запросы времени

В 2011-м район Некрасовка увеличился практически в два раза после присоединения к нему Люберецких Полей, где в настоящее время продолжается активная застройка.

— Сегодня в районе возводят многоквартирные дома и развивают необходимую инфраструктуру, а за последние годы реализовали несколько крупных проектов, которые повысили качество жизни людей, — уточняет руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Например, в 2017 году на улице Липчанского, 6а, открылась одна из самых больших школ страны на 2100 мест.

Строительство образовательного учреждения велось в условиях плотной жилой застройки, поэтому, чтобы обеспечить нормативное освещение учебных классов с ориентацией на восток, юго-восток и юг, была выбрана схема компоновки здания в виде буквы «М».

Здание состоит из центрального ядра со спортивными и общественными помещениями (спортзалы, актовые залы, столовая, библиотека) и боковыми «крыльями» с учебными помещениями и рекреациями.

Постройка включает в себя блок начальных классов и блок основной и средней школы. Для каждого из этих блоков сделали отдельные входные вестибюли, а чтобы визуально разбить длинное здание, для каждого из четырех блоков было использовано разное цветовое решение. На прилегающей территории обустроили спортивную зону с беговой дорожкой на 100 метров, столы для пинг-понга, площадки для бадминтона, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, площадки для отдыха и школьной линейки.

В этом же году на улице Недорубова, 2, открылась новая поликлиника для детей и взрослых на 750 посещений в смену.

— Это не просто поликлиника районного звена, а полноценная клиника — с МРТ, компьютерной томографией, УЗИ, гастроскопией и так далее, где будут не только терапевты, но и узкие специалисты практически всех профилей, — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

А в 2019 году для улучшения медицинского обслуживания на 2-й Вольской улице, 15, построили подстанцию скорой помощи на двадцать машиномест.

В 2020 году был введен в эксплуатацию центр социального обслуживания населения «Некрасовка». Здание возведено на 1-й Вольской улице, 9, корпус 1. Здесь предусмотрели отделения дневного пребывания, социальной реабилитации инвалидов, срочного социального обслуживания, конференц-зал, столовую.

Каждое отделение разделено на досуговую зону (гостиная с телевизором, бильярд, кружковые, компьютерный класс) и лечебно-профилактическую (кабинет врача и процедурной, залы ЛФК и тренажерный, кабинет психолога и массажиста).

ЦИФРА

13 тысяч квадратных метров составит площадь поликлиники, которую построят вблизи Зенинского шоссе.

ЮБИЛЕЙ

Среди людей, вносящих вклад в ежедневное преображение всей Москвы, — старейший сотрудник столичного Стройкомплекса Александр Хоменко. Ветеран ВОВ, генерал-майор, 29 апреля Александр Андреевич отметил свой 100-летний юбилей.

Хоменко прошел Великую Отечественную, 47 лет служил в рядах Вооруженных сил страны (см. интервью с героем «...До сих пор снится ад на Миусе», «ВМ» № 77 (29412) от 28.04.23), однако и в настоящее время не ушел на пенсию, а продолжает свою трудовую деятельность в Строительном комплексе города.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поздравил юбиляра.

— Уважаемый Александр Андреевич! От лица Департамента строительства города Москвы и себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием. Спасибо за Ваш боевой путь и неоценимый вклад в развитие общества и государства, — отметил глава ведомства. — Вы человек исключительной судьбы! Вся ваша профессиональная деятельность всегда неразрывно связана со службой на благо Родины. Вы для всех нас являетесь образцом житейской мудрости, опыта, а также неуемного оптимизма и жизнелюбия. Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергиии и благополучия.

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