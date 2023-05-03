Век Некрасовки. От усадьбы до реновации

Сотрудница метрополитена Екатерина Жадеева встречает поезд на новой станции «Некрасовка», давшей мощный импульс дальнейшему развитию района / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сегодня один из самых быстрорастущих районов столицы — Некрасовка, на юго-востоке, за МКАД. Его население выросло более чем в три раза за восемь лет.

Любопытна и история данной местности.

Дореволюционная богема и столичный статус

По данным управы района, первые письменные свидетельства о поселении в этих краях относятся еще к началу правления династии Романовых.

После Отечественной войны 1812 года часть территорий принадлежала драматургу, первому директору московской труппы императорских театров Федору Кокошкину, в гости к которому заезжали многие знаменитости эпохи: актеры, музыканты, писатели. В частности, здесь бывал один из основоположников русской актерской школы Михаил Щепкин.

Своим современным названием район обязан последнему владельцу дачной усадьбы, известному купцу-чаеторговцу Некрасову.

В 1909 году Московская городская управа приобрела поселок купца, а также местные села Бедрино и Зенино, добавив к ним позже новые участки земель. В результате незадолго до революции образовалось Люберецкое имение и был утвержден проект устройства осадочных бассейнов на Люберецких полях орошения.

Так началось современное летоисчисление поселка Некрасовка, который в 2025-м готовится отметить 110-летие.

— В 1960-х заработала Люберецкая станция аэрации. Поселок перешел в административное подчинение Ждановскому району столицы. А в начале ХХI века Некрасовке присвоили статус района Юго-Восточного административного округа, — рассказывает экскурсовод, москвовед Александр Славуцкий.

Ответ на запросы времени

В 2011-м район Некрасовка увеличился практически в два раза после присоединения к нему Люберецких Полей, где в настоящее время продолжается активная застройка.

— Сегодня в районе возводят многоквартирные дома и развивают необходимую инфраструктуру, а за последние годы реализовали несколько крупных проектов, которые повысили качество жизни людей, — уточняет руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Например, в 2017 году на улице Липчанского, 6а, открылась одна из самых больших школ страны на 2100 мест.

Строительство образовательного учреждения велось в условиях плотной жилой застройки, поэтому, чтобы обеспечить нормативное освещение учебных классов с ориентацией на восток, юго-восток и юг, была выбрана схема компоновки здания в виде буквы «М».

Здание состоит из центрального ядра со спортивными и общественными помещениями (спортзалы, актовые залы, столовая, библиотека) и боковыми «крыльями» с учебными помещениями и рекреациями.

Постройка включает в себя блок начальных классов и блок основной и средней школы. Для каждого из этих блоков сделали отдельные входные вестибюли, а чтобы визуально разбить длинное здание, для каждого из четырех блоков было использовано разное цветовое решение. На прилегающей территории обустроили спортивную зону с беговой дорожкой на 100 метров, столы для пинг-понга, площадки для бадминтона, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, площадки для отдыха и школьной линейки.

В этом же году на улице Недорубова, 2, открылась новая поликлиника для детей и взрослых на 750 посещений в смену.

— Это не просто поликлиника районного звена, а полноценная клиника — с МРТ, компьютерной томографией, УЗИ, гастроскопией и так далее, где будут не только терапевты, но и узкие специалисты практически всех профилей, — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

А в 2019 году для улучшения медицинского обслуживания на 2-й Вольской улице, 15, построили подстанцию скорой помощи на двадцать машиномест.

В 2020 году был введен в эксплуатацию центр социального обслуживания населения «Некрасовка». Здание возведено на 1-й Вольской улице, 9, корпус 1. Здесь предусмотрели отделения дневного пребывания, социальной реабилитации инвалидов, срочного социального обслуживания, конференц-зал, столовую.

Каждое отделение разделено на досуговую зону (гостиная с телевизором, бильярд, кружковые, компьютерный класс) и лечебно-профилактическую (кабинет врача и процедурной, залы ЛФК и тренажерный, кабинет психолога и массажиста).

ЦИФРА

13 тысяч квадратных метров составит площадь поликлиники, которую построят вблизи Зенинского шоссе.

ЮБИЛЕЙ

Среди людей, вносящих вклад в ежедневное преображение всей Москвы, — старейший сотрудник столичного Стройкомплекса Александр Хоменко. Ветеран ВОВ, генерал-майор, 29 апреля Александр Андреевич отметил свой 100-летний юбилей.

Хоменко прошел Великую Отечественную, 47 лет служил в рядах Вооруженных сил страны (см. интервью с героем «...До сих пор снится ад на Миусе», «ВМ» № 77 (29412) от 28.04.23), однако и в настоящее время не ушел на пенсию, а продолжает свою трудовую деятельность в Строительном комплексе города.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поздравил юбиляра.

— Уважаемый Александр Андреевич! От лица Департамента строительства города Москвы и себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием. Спасибо за Ваш боевой путь и неоценимый вклад в развитие общества и государства, — отметил глава ведомства. — Вы человек исключительной судьбы! Вся ваша профессиональная деятельность всегда неразрывно связана со службой на благо Родины. Вы для всех нас являетесь образцом житейской мудрости, опыта, а также неуемного оптимизма и жизнелюбия. Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергиии и благополучия.