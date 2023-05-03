Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уникальный Дворец спорта возведут на территории транспортно-пересадочного узла уже летом

Светлана Тимофеева
Город
Уникальный Дворец спорта возведут на территории транспортно-пересадочного узла уже летом
Общий план ТПУ «Некрасовка» / Фото: Департамент строительства Москвы

Менее чем за пять лет Некрасовка сделала огромный рывок в развитии инфраструктуры общественного транспорта. Именно здесь расположена самая восточная станция Московского метрополитена «Некрасовка», а сейчас продолжается строительство одноименного транспортно-пересадочного узла.

В 2019 году в Некрасовку пришло метро — для пассажиров был открыт первый участок Некрасовской линии: станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Решение о строительстве Некрасовской (проектное название — Кожуховская) линии московского метро в 2011 году принял мэр столицы Сергей Собянин. Новую линию метро ждали 800 тысяч человек — жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих населенных пунктов Московской области.

Некрасовская линия выступила дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который был крайне перегружен. Станция «Некрасовка» стала конечной на ветке. Она расположена вдоль улицы Покровской, между проспектом Защитников Москвы и улицей Рождественской.

В основу оформления интерьера лег образ лунной ночи. Колонны облицованы металло-керамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов и напоминают лунный камень. Светильники, встроенные в стены и потолок, создают образ ночного неба. Путевые стены облицованы металлокерамическими панелями рубиново-красного цвета. Подвесной потолок по периметру кассового зала выполнен из металлических панелей, в него встроены линейные светильники, которые подчеркивают основные направления пути движения пассажиров. В отделке вестибюлей также присутствует тема ночного неба.

Открытие станции метро «Некрасовка» стало настоящим катализатором развития всего района и дало импульс целому ряду новых строительных проектов.

— Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят. Как правило, новый маршрут любого общественного транспорта повышает градостроительную и инвестиционную привлекательность территории. Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноименной станции подземки появились новые жилые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры, — ранее отмечал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На базе станции построят крупный одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Помимо довольно небольшой технологической части в состав ТПУ войдут торгово-развлекательный центр и уникальный Дворец спорта, который достроят летом этого года.

В трехэтажном спорткомплексе площадью более 21 тысячи квадратных метров расположатся 12 функциональных зон. Здесь будут проходить тренировки, соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, а также игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Кроме того, в здании разместятся залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств. На ледовой арене размером 30 на 60 метров оборудуют трибуну на 500 зрителей, зону заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, организуют судейскую и тренерскую, раздевалки и медпункт.

Для посетителей также предусмотрен плавательный бассейн на восемь дорожек с трибунами на 150 зрителей, залом подготовительных занятий (включая тренажеры для сухого плавания), тренерскими, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, сауной, лабораторией химического анализа воды. Для обучения плаванию детей в возрасте от 7 до 10 лет обустроят малый бассейн.

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, впервые на объекте, реализуемом по государственной программе «Спорт Москвы», появится бассейн из нержавеющей стали. Среди его преимуществ — долговечность, удобство монтажа и качество воды.

На прилегающей территории разместятся площадки для занятий на уличных тренажерах, а также атлетическая дорожка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— В районе Некрасовка, где проживают около 100 тысяч человек, до сих пор нет ни одного спортивного объекта. Поэтому мы решили построить не обычный ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), а настоящий дворец с ледовой ареной, бассейном, залами для различных видов спорта.

Завершение строительства намечено на лето 2023 года.

Здание уже подключено к основным централизованным коммуникациям.

На ледовом поле полностью готовы трибуны. Завершены основные работы в зоне бассейнов.

Новый спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей густонаселенного района Некрасовка.

Спорт Строительство Благоустройство спорткомплексы
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте