Уникальный Дворец спорта возведут на территории транспортно-пересадочного узла уже летом

Общий план ТПУ «Некрасовка» / Фото: Департамент строительства Москвы

Менее чем за пять лет Некрасовка сделала огромный рывок в развитии инфраструктуры общественного транспорта. Именно здесь расположена самая восточная станция Московского метрополитена «Некрасовка», а сейчас продолжается строительство одноименного транспортно-пересадочного узла.

В 2019 году в Некрасовку пришло метро — для пассажиров был открыт первый участок Некрасовской линии: станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Решение о строительстве Некрасовской (проектное название — Кожуховская) линии московского метро в 2011 году принял мэр столицы Сергей Собянин. Новую линию метро ждали 800 тысяч человек — жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих населенных пунктов Московской области.

Некрасовская линия выступила дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который был крайне перегружен. Станция «Некрасовка» стала конечной на ветке. Она расположена вдоль улицы Покровской, между проспектом Защитников Москвы и улицей Рождественской.

В основу оформления интерьера лег образ лунной ночи. Колонны облицованы металло-керамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов и напоминают лунный камень. Светильники, встроенные в стены и потолок, создают образ ночного неба. Путевые стены облицованы металлокерамическими панелями рубиново-красного цвета. Подвесной потолок по периметру кассового зала выполнен из металлических панелей, в него встроены линейные светильники, которые подчеркивают основные направления пути движения пассажиров. В отделке вестибюлей также присутствует тема ночного неба.

Открытие станции метро «Некрасовка» стало настоящим катализатором развития всего района и дало импульс целому ряду новых строительных проектов.

— Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят. Как правило, новый маршрут любого общественного транспорта повышает градостроительную и инвестиционную привлекательность территории. Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноименной станции подземки появились новые жилые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры, — ранее отмечал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На базе станции построят крупный одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Помимо довольно небольшой технологической части в состав ТПУ войдут торгово-развлекательный центр и уникальный Дворец спорта, который достроят летом этого года.

В трехэтажном спорткомплексе площадью более 21 тысячи квадратных метров расположатся 12 функциональных зон. Здесь будут проходить тренировки, соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, а также игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Кроме того, в здании разместятся залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств. На ледовой арене размером 30 на 60 метров оборудуют трибуну на 500 зрителей, зону заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, организуют судейскую и тренерскую, раздевалки и медпункт.

Для посетителей также предусмотрен плавательный бассейн на восемь дорожек с трибунами на 150 зрителей, залом подготовительных занятий (включая тренажеры для сухого плавания), тренерскими, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, сауной, лабораторией химического анализа воды. Для обучения плаванию детей в возрасте от 7 до 10 лет обустроят малый бассейн.

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, впервые на объекте, реализуемом по государственной программе «Спорт Москвы», появится бассейн из нержавеющей стали. Среди его преимуществ — долговечность, удобство монтажа и качество воды.

На прилегающей территории разместятся площадки для занятий на уличных тренажерах, а также атлетическая дорожка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— В районе Некрасовка, где проживают около 100 тысяч человек, до сих пор нет ни одного спортивного объекта. Поэтому мы решили построить не обычный ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), а настоящий дворец с ледовой ареной, бассейном, залами для различных видов спорта.

Завершение строительства намечено на лето 2023 года.

Здание уже подключено к основным централизованным коммуникациям.

На ледовом поле полностью готовы трибуны. Завершены основные работы в зоне бассейнов.

Новый спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей густонаселенного района Некрасовка.