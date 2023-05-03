Столичные школы оборудуют с университетским размахом

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Сегодня в Москве за счет средств горбюджета возводят более 30 объектов образования общей площадью порядка 200 тысяч «квадратов», сообщает Департамент строительства. Среди лидеров — район Некрасовка, где формируется большой образовательный кластер.

В прошлом году ввели в эксплуатацию четыре детсада (в 13-м, 14-м и 17-м кварталах Некрасовки) и достроили учебный корпус в 17-м квартале. В марте в 14-м квартале, на улице Вертолетчиков (дом № 2в), открылся новый четырехэтажный корпус для учащихся 8–11-х классов образовательного комплекса «Школа в Некрасовке». Теперь в их распоряжении есть ИТ-полигон, кабинеты робототехники и 3D-моделирования. Для углубленного изучения предметов естественно-научного, медицинского и инженерно-физического направлений обустроили лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, оборудованы спортзал, актовый зал на 330 гостей, библиотечный центр с медиатекой. Для завтраков и обедов есть столовая на 275 мест с пищеблоком полного технологического цикла. В школьном дворе — большая спортзона с футбольным полем, беговыми дорожками и баскетбольной площадкой, зоны отдыха со скамейками. В свободное от уроков время территория будет доступна для местных жителей.

— Открыли в Некрасовке новую школу для старшеклассников. Решили не ждать 1 сентября — уже сегодня в нее перешли ребята из соседнего школьного корпуса. Здание на улице Вертолетчиков рассчитано на 550 учеников, — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В этом году в 17-м квартале будет достроена школа на 1150 мест. В трехэтажном здании разместятся начальная школа на 700 учеников и основная на 450 учеников. Отдельный корпус на 350 мест предусмотрен для старшеклассников. В нем будут обустроены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотека и спортзал. На школьной территории высадят сад с плодовыми деревьями и кустарниками. Ученики даже смогут выращивать полевые и овощные культуры на грядках и в теплицах. Дополнительно обустроят класс на открытом воздухе. Кроме этого, оборудуют игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для прыжков в длину и гимнастики.

— Все проекты сегодня разрабатываются по стандарту «Московская школа». Здания делают максимально комфортными для учебы, развития и общения детей. Просторные комнаты со стенами-трансформерами, остекленные зоны-«аквариумы» для открытых занятий и семинаров. В каждом образовательном комплексе ставят эргономичную мебель, создают понятную навигацию, продумывают удобное размещение по этажам. Даже интерьеры делают такими, чтобы помогали эффективному обучению. Важна любая мелочь — от грамотной логистики учебного процесса и новейшего оборудования до натуральных материалов, улучшенного освещения и автоматизированных систем энергопотребления. Строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ, — отмечает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

СПРАВКА

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 22 объекта образования на 9915 мест: 10 детских садов, 12 учебных корпусов и школ. Лидером по вводу станет Северный административный округ столицы: здесь планируется построить 10 образовательных объектов более чем на 4 тысячи мест.