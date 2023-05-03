Где еще появятся удобные связки

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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализация программы по реконструкции и строительству путепроводов над железнодорожными путями для формирования удобных поперечных связей между районами будет продолжена.

— Сейчас ведутся работы по проектированию и возведению еще 17 путепроводов, — уточняет глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Например, идут работы по реконструкции одного из самых старых путепроводов в столице — «Текстильщики-1», 1958 года. Он расположен на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. После завершения всех работ появится комфортная и безопасная транспортная связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом.

В Северо-Восточном округе Москвы до 2026 года планируется построить сразу пять путепроводов. По трем объектам уже ведется проектирование, по двум — специалисты разрабатывают градостроительную документацию.

Один путепровод построят на пересечении путей Октябрьской железной дороги и первого Московского центрального диаметра Савеловского направления МЖД вблизи улицы Академика Королева. Также путепровод через железнодорожные пути соединит улицу Костромскую и Юрловский проезд. Еще один путепровод соединит улицу Менжинского с Дудинкой и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

Путепровод через МЦД-2 в районе улиц Добролюбова и Складочной позволит улучшить транспортную доступность районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский. Появится новая транспортная связь между улицами Добролюбова, Складочной и Двинцев, разделенных между собой железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра. Также увеличится пропускная способность улиц Бутырский Вал, Сущевский Вал, Руставели, Фонвизина, Шереметьевской и Огородного проезда. Всего в рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция 2,5 километра дорог, в том числе одного путепровода тоннельного типа через железнодорожные пути МЦД-2 (75 метров) и одного подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Алексеевской ветки МЖД вблизи улицы Двинцев.