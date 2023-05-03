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Большая перемена: скоро жители Молжаниновского района смогут оценить новую социальную инфраструктуру

Олег Никольский
Город
Большая перемена: скоро жители Молжаниновского района смогут оценить новую социальную инфраструктуру
Руководитель проекта автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» Илья Филатов показывает готовящуюся к открытию детско-взрослую поликлинику на Синявинской улице / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Молжаниновский район уже чуть больше 30 лет в составе Москвы. Это один из немногих районов-эксклавов, у которого нет общих границ с основной частью города. Он соседствует с подмосковными Химками и аэропортом Шереметьево. О планах по развитию необычного района, объединившего с десяток деревень и поселков — Молжаниновку, Бурцево, Новодмитровку, Новоселки, Мелькисарово, Черкизово, Верескино и другие, — «Вечерняя Москва» узнала в Департаменте строительства столицы.

Первопроходцы реновации

Сегодня Молжаниновский район Северного административного округа — самый маленький по численности жителей, с наименьшей плотностью населения из всех районов старой Москвы. При этом он четвертый по площади, основную часть которой занимают Химкинский лес, пруды и болота.

Кстати, Молжаниновский — первый район столицы, где в 2021 году были расселены все дома, вошедшие в столичную программу реновации жилфонда. В рамках реализации программы новые квартиры получили 52 человека из 16 семей, которые проживали в двух двухэтажных домах на Ленинградском шоссе: дом 248 (бывшее общежитие коридорного типа 1936 года постройки) и дом 261, строение 1 (многоквартирный дом 1960 года, его признали аварийным и подлежащим сносу).

— Жильцы переехали в квартиры с улучшенной отделкой в трех новостройках на Митинской улице и Бескудниковском бульваре, — уточняет глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — Рядом расположены детсады и школы, современные поликлиники, а также спортобъекты и торговые центры. В шаговой доступности находятся станции метро «Митино» и «Верхние Лихоборы».

Детям — школы и садики

Важнейшая задача — обеспечение жителей района качественной социальной и другой необходимой инфраструктурой.

— Молжаниновский район — один из самых маленьких по населению в Москве, но один из самых динамично развивающихся. И здесь, конечно, требуется особое внимание для развития социальной инфраструктуры. Молжаниновский постепенно становится полноценным районом Москвы не только с точки зрения формальных документов, но и по качеству жизни, — отмечал мэр Сергей Собянин во время осмотра новых и строящихся объектов района.

В 2014–2016 годах на Синявинской улице построили два корпуса школы «Перспектива» на 550 мест каждый и два детских сада на 300 и 225 мест с площадками для игр и спорта.

В этом году в районе откроются еще одна школа на 1100 мест и детсад на 350 мест. В четырехэтажном здании школы площадью 16,4 тысячи квадратных метров будут обучаться школьники с первого по 11-й класс. Кабинеты начальных классов разместят на двух нижних этажах: на первом этаже для первоклассников, на втором — для учащихся вторых–четвертых классов.

Для занятий по информатике, программи рованию и робототехнике предусмотрен ИТ-полигон. Кабинеты иностранных языков оснастят лингафонным оборудованием и трансформируемыми перегородками для занятий в малых группах. Для углубленного изучения предметов естественно-научного, медицинского и инженерно-физического направления обустроят лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, в распоряжении школьников и педагогов будут современные спортзалы, зал хореографии, актовый зал на 650 человек, библиотечный центр, многофункциональные пространства и зоны рекреации. Для всестороннего развития ребят также предусмотрены мастерские по рисунку, живописи, композиции и декору, скульптуре, 3D-моделированию.

Рядом идет строительство трехэтажного здания детского сада на 350 мест. Групповые помещения благодаря раздвижным перегородкам можно будет трансформировать под различные нужды детей — для сна или игр. Для развивающих занятий в здании предусмотрены кабинет (кружковая), музыкальный и физкультурный залы. Для малышей также оборудуют бассейн три на шесть метров со специальным подъемником. Малыши смогут заниматься зарядкой и проводить праздники на свежем воздухе — для их проведения предусмотрены уличные игровая и спортивная площадки, а также прогулочные площадки с навесами и малыми архитектурными формами.

Большая перемена: скоро жители Молжаниновского района смогут оценить новую социальную инфраструктуру В этом году также ожидается открытие станции «Молжаниново» в составе нового, третьего Московского центрального диаметра / Фото: STROI.MOS.RU

— В образовательных учреждениях уже ведутся отделочные работы, в ближайшее время приступим к монтажу мебели и оборудования, — говорит руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Заботимся о здоровье

Сейчас жители района получают медицинскую помощь в городской поликлинике № 45 и детской горполиклинике № 133, основные корпуса которых расположены в пределах МКАД, в Войковском, Головинском, Левобережном районах и Ховрине, что не очень удобно. В жилом доме на улице Синявинская, 11, корпус 7, работают кабинеты врача общей практики для взрослых и педиатрический кабинет.

В этом году жители района получат новое здание детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену на улице Синявинская, владение 13. Первых пациентов поликлиника примет уже в июне этого года, строительство находится на финишной прямой. К медучреждению смогут прикрепиться около 13,2 тысячи человек — это 8,7 тысячи взрослых и 4,5 тысячи детей. Кроме того, в здании будет работать женская консультация городской клинической больницы имени В. В. Вересаева и пост скорой помощи с отдельными входами.

— Входы у взрослого и детского блоков будут отдельными — это позволит исключить пересечение потоков пациентов. Обслуживание в поликлинике организуют по новому московскому стандарту. Зонирование помещений выполнено таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и администрация — на верхних этажах здания. Новая система навигации позволит без труда находить нужный кабинет, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Скоротать время в ожидании приема можно будет в зонах с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Для врачей и медсестер также создадут комфортные условия труда и отдыха. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью. Предусмотрены комнаты отдыха и психологической разгрузки, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе.

Во взрослой поликлинике, которая станет филиалом городской поликлиники № 45, пациентов будут принимать врачи общей практики (терапевты), офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, хирург, уролог, эндокринолог, невролог и другие специалисты. На первом этаже разместили кабинеты дежурного врача, выдачи рецептов, забора крови и приема биоматериалов, процедурный кабинет, аптеку и буфет. Кабинеты выдачи листов нетрудоспособности, врачей общей практики, процедурная находятся на втором этаже. На третьем этаже будут хирургический блок с перевязочными, кабинеты врачей-специалистов. На четвертом — кабинеты маммографии, рентгенографии и УЗИ, функциональной диагностики, врача-кардиолога, вакцинопрофилактики, массажа, отделения реабилитации и профилактики, дневной стационар, а также зал для занятий лечебной физкультурой. Кабинеты администрации находятся на пятом этаже.

В поликлинике будет установлено современное оборудование: цифровой маммограф, рентген, аппараты УЗИ, спирометр, аппараты ЭКГ и СМАД, лор-комбайн. Благодаря этому пациенты смогут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. В детской поликлинике (филиал детской горполиклиники № 133) будут вести прием педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург, физиотерапевт и другие специалисты. На первом этаже также расположены кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, приема биоматериалов. Кабинеты врачей-педиатров, врачей-специалистов вакцинопрофилактики, здорового ребенка расположили на втором этаже. На третьем находятся отделение лучевой диагностики, кабинеты врачей-специалистов, функциональной диагностики, зал ЛФК, кабинеты электросветолечения и массажа. Кабинет администрации разместили на пятом этаже. В детском отделении установят аппараты УЗИ экспертного класса, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн.

Территорию возле поликлиники благоустроят. Здесь будет площадка для тренировок, реабилитации и расслабления с универсальным оборудованием для всех возрастных групп. На отдельном участке предусмотрена оздоровительно-реабилитационная зона, оснащенная специальными тренажерными устройствами, в том числе для инвалидов-колясочников. Также установят и детскую игровую площадку.

Кстати, жителям района станет удобнее добираться до поликлиники — к ее открытию заработает новый городской автобусный маршрут от деревень Бурцево и Мелькисарово. С просьбой организовать прямой маршрут от этих населенных пунктов к первой открывающейся в Молжаниновском районе поликлинике неоднократно обращались к мэру Москвы местные жители. Пока туда можно добраться только на своих автомобилях или с пересадками.

Транспорт, доступный каждому

Молжаниновский район, несмотря на отсутствие метро, обладает неплохой транспортной доступностью. На его территории расположены две железнодорожные станции — Планерная и Новоподрезково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Основные транспортные магистрали района — четыре шоссе: Ленинградское, Шереметьевское, Международное и Новосходненское.

Большая перемена: скоро жители Молжаниновского района смогут оценить новую социальную инфраструктуру Проект современных жилых кварталов в Молжаниновском районе / Фото: STROI.MOS.RU

После открытия железнодорожной станции Ховрино с пересадкой на одноименную стан- цию метро путь до метро для жителей Молжаниновского района стал в два раза быстрее, сократившись с 30 до 15 минут.

Главным событием в транспортной сфере в этом году станет открытие в составе нового МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» станций Новоподрезково и Молжаниново. Благодаря этому до станции Рижская в перспективе можно будет добраться без пересадки за 30 минут вместо нынешних 50 минут.

Кроме того, в 2024 году запустят движение по новому путепроводу через пути Октябрьского направления Московской железной дороги (МЖД) в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе. Как сообщили в столичном Департаменте строительства, новый путепровод обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта над будущей железнодорожной инфраструктурой (наряду с МЦД-3 это и высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург). Также увеличится пропускная способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе.

Комфорт без границ

Большая перемена: скоро жители Молжаниновского района смогут оценить новую социальную инфраструктуру Фото: Пресс-служба Департамента строительства

Сделать каждый район Москвы максимально комфортным для жизни — задача, над которой сегодня работают столичные строители.

— С 2011 года в городе построено свыше 900 соц объектов, — говорит глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов (на фото). — Их появление — это часть программы правительства Москвы по обеспечению районов школами, детсадами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта. Как отмечал мэр Сергей Собянин, только в прошлом году в столице было сдано 102 соцобъекта.

В 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения. Будут введены современные поликлиники по новому московскому стандарту, три флагманских центра на территории больниц им. Буянова, Боткина и Филатова, корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1. Также в этом году планируется ввести 7 объектов спорта (футбольное поле, бассейн, три спорткомплекса и два ФОКа); 22 объекта образования на 9915 мест (10 детсадов, 12 учебных корпусов и школ, в том числе школу на 1100 мест в районе Молжаниновский). Всего сегодня в работе у департамента 89 зданий соцназначения площадью более миллиона квадратных метров, заключил глава столичного Депстроя.

ИСТОРИЯ

Первые упоминания о деревнях и селах, которые расположены на территории района, датированы началом XVI века. Именно тогда село Черкизово встречается в завещании Ивана IV как владение Петра Яковлевича Захарьина. Название произошло от ордынского царевича Серкиза. Его потомки позже взяли фамилию Старковы и были довольно влиятельными боярами при царском дворе. Однако местность, где находилось село, известна еще с XII века. Именно здесь располагался участок суши, именуемый «волоком», через который тащили суда между реками Сходней и Клязьмой. В исторических хрониках Отечественной войны 1812 года упоминается деревня Мелькисарово, через территорию которой лежал путь наступавшей на Москву армии Наполеона.

Название современного района произошло от деревни Молжаниновки, основанной в 30-е годы XIX века. Тогда полковник И. Н. Молженинов перевел часть крестьян из принадлежащих ему деревень Бурцево и Верескино ближе к новому Санкт-Петербургскому шоссе. Новая деревня поначалу называлась Молжениновкой, а затем — Молжаниновкой.

СПРАВКА

С 2010 года население района Молжаниновский выросло в четыре раза, с 3,5 тысячи до 13 тысяч человек. В районе идет активное жилищное строительство — ЖК «Молжаниново» и «1-й Ленинградский». За счет средств инвесторов недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе также строится промышленный технологический парк. Общая площадь технопарка составит почти 25 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут работать более 600 человек. В научно-промышленном технопарке компаниям будут доступны помещения для лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции. На территории также разместят офисы и наземный паркинг для сотрудников и посетителей.

Строительство Благоустройство Молжаниновский район
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