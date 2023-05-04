Служба «Социальный патруль» помогает бездомным людям на улицах столицы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве круглосуточно работает служба помощи «Социальный патруль». Мобильные бригады обходят места, где могут собираться бездомные люди, чтобы выявить тех, кому необходима помощь. Сотрудники также выезжают на вызовы от горожан. Зачастую путь бездомного человека к нормальной жизни начинается именно со звонка в «Социальный патруль».

Служба мобильных бригад «Социальный патруль» работает по нескольким направлениям. Одно из них — выезд по звонкам жителей. Специалисты принимают обращения от неравнодушных москвичей в Диспетчерскую службу Центра социальной адаптации им Е.П. Глинки.

На днях вызов поступил от сотрудника супермаркета: у входа в магазин некоторое время находился бездомный человек на инвалидной коляске. Приехав по адресу, специалисты побеседовали с мужчиной, чтобы выяснить причину, по которой он оказался без крыши над головой. Собранные данные внесли в анкету, которую затем передали специалистам приемного отделения центра социальной адаптации. Такая информация позволяет понять, какая помощь нужна человеку, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Мужчина представился Виталием. Конфликты в семье привели его на улицу. Из-за непростой ситуации Виталий не смог сразу сориентироваться и понять, куда обращаться, поэтому был рад приезду бригады «Социального патруля». Оказывается, мужчина слышал о центре социальной адаптации и знал, что там его могут поддержать, но не знал, как именно ему туда обратиться.

Бывают ситуации, когда человеку на улице требуется срочная помощь врачей. Тогда специалисты вызывают бригаду скорой и, оказав доврачебную помощь, дожидаются медиков. Если после решения медицинских проблем человеку некуда вернуться, «Социальный патруль» доставит бездомного в центр социальной адаптации.

Специалисты патруля также совершают обходы территорий, где могут находиться бездомные люди. Чтобы корректно начать разговор и объяснить, как важно принять помощь бригады «Социальный патруль», соцработники регулярно проходят обучение, изучают психологию.

Чтобы быстро реагировать на запросы, бригады «Социального патруля» выезжают не только из Центра имени Е.П. Глинки. Сотрудники службы работают в разных районах города, чтобы у специалистов была возможность оказать экстренную помощь большему количеству бездомных людей.

Большую поддержку столице оказывают москвичи, которые, заметив на улице бездомного человека, обращаются по телефонам диспетчерской службы мобильных бригад «Социальный патруль»: +74993570180, +74957201508. Важно помнить, что оказаться в сложной ситуации может каждый. Подробнее о причинах, по которым люди вынуждены пребывать на улице, можно узнать на сайте Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.