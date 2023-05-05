Мастер-классы, квизы и спектакли: как прошла образовательная сессия для руководителей школьных театров столицы

Фото: Unsplash

Три дня руководители детских и молодежных театров обменивались идеями, общались в неформальной обстановке, участвовали в квизах, конкурсах и мастер-классах, развивающих их творческие профессиональные навыки.

С января в образовательных организациях столичного Департамента образования и науки (ДОНМ) работает Содружество школьных театров Москвы. Внутри содружества создана Московская мастерская театральной педагогики, которую посещают руководители школьных театральных студий, кружков и творческих программ. Участники встречаются с деятелями культуры, актерами и режиссерами, посещают тренинги и мастер-классы — учатся у специалистов и друг у друга. Недавно они посетили первую образовательную выездную сессию.

Перед педагогами выступил заместитель руководителя ДОНМ Антон Молев. Он отметил важность развития театра в школах и подчеркнул, что с момента старта проекта к содружеству присоединились уже 560 коллективов.

— Школьные театры — это удивительное воспитательное пространство, о котором мы говорим именно через педагогические задачи. Образование имеет конкретные дидактические цели: нужно, чтобы ребенок усвоил определенные навыки, обучился всем школьным предметам. Но главное для педагога — формирование гармонично развитой личности. И театр — это очень интересная для ребенка форма обучения. Он дает возможность наладить коммуникации и в детском, и во взрослом коллективах. На выездной сессии собрались активисты — участники клуба руководителей школьных театров, лидеры фестиваля «Живая сцена». Здесь формируется настоящая команда единомышленников — педагогов, которые активно развивают уже существующие в школе театры и будут создавать новые, — отметил Антон Молев.

В первый день руководители школьных театров познакомились с наставниками и прослушали лекцию главного научного сотрудника лаборатории психологии одаренности Психологического института Российской академии образования Александра Мелик-Пашаева и ведущего научного сотрудника этой же лаборатории Зинаиды Новлянской о роли и месте искусства в системе образования. На занятии говорили о том, что к эстетическому циклу воспитания в школе, состоящему из четырех направлений (мировой художественной культуры, литературы, изобразительного искусства и музыки) может быть добавлен театр. И это, по словам лекторов, крайне важно, ведь театр обладает огромным образовательным ресурсом — дети в игровой, интересной для них форме изучают историю и культуру России и других стран, учатся навыкам общения.

Педагоги разделились на команды и прошли мастер-классы по сценическому движению и сценической речи и командную игру «Театральный квиз», состоящую из восьми раундов. Ответ на вопрос из первого: «Как переводится с греческого слово «театр»?», дали практически все участники («зрелище»). Не сомневались они и в том, что трагедия — название драматического жанра — в переводе с греческого буквально означает «песнь козлов»; что полное имя французского драматурга Мольера — Жан Батист Поклен; и что в знаменитой постановке Георгия Товстонова «Ханума» использовались картины Нико Пиросманишвили.

Однако вопросы становились сложнее с каждым раундом. Далеко не все смогли узнать на фото Театр Резо Габриадзе и Плавучую оперную сцену Брегенцкого фестиваля, рассказать про «Артаксерксово действо» — первую пьесу по сюжету библейской «Книги Есфирь» русского театра XVII века — и про то, что в древнегреческом театре перед воином, потерявшим руку в бою, сажали лысых рабов, по голове которых можно хлопать одной рукой и, таким образом, аплодировать.

— Удивительный театральный интенсив. Лично для меня — это общение, получение новых знаний и бесценный опыт в решении вопросов педагогики через инструменты театра. На выездной сессии мы познакомились с интересными людьми — коллегами из других школ, руководителями и кураторами проекта «Содружество школьных театров Москвы», посетили интересные лекции, мастер-классы по сценическому бою, музыкальному театру, импровизации. Мы создавали пьесы, пели, танцевали, креативили. Испытали фейерверк положительных эмоций и почувствовали себя детьми. За три дня произошла настоящая творческая перезагрузка. Я готова к занятиям со своими воспитанниками — обязательно расскажу им обо всем, что узнала здесь, — поделилась руководитель театра-студии «Конфетти» школы № 937 Светлана Бирюкова.

Во второй день сессии педагоги посетили мастер-классы Московской театральной школы Олега Табакова. На них учителя получили рекомендации по развитию базовых двигательных навыков и сценической речи у детей и обсудили психологические основы в деятельности школьного театра. Участники сессии побывали на занятиях, посвященных медиасопровождению и режиссерскому анализу текста.