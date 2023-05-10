Ремонт подъезда у жителей нареканий не вызвал

Муниципальный депутат района Орехово-Борисово Южное Максим Демченков и начальник производственно-технического отдела местного ГБУ «Жилищник» Елена Талесник осматривают подъезд дома № 37, корпус 2, на Домодедовской улице после проведенного в нем ремонта / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Домодедовская улица, 37к2, подъезд 1 Карта всех событий

В Орехове-Борисове Южном начались плановые работы по ремонту подъездов в домах района. 10 мая «Вечерняя Москва» отправилась в один из них и оценила результат проведенного обновления.

Работы по ремонту объекта завершились по адресу: улица Домодедовская, 37, корпус 2. Комплекс проводимых мероприятий был достаточно обширен — ремонт затронул наружные стены дома, кровлю козырьков подъезд, также были установлены металлические входные двери. По словам начальника производственно-технического отдела ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» Елены Талесник, работы начались в апреле и завершились за месяц.

— Мы проводили регулярный мониторинг хода работ, многие нюансы обсуждали с местными жителями. Их просьбы и пожелания важны, поэтому мы старались все учесть. Теперь подъезды стали гораздо комфортнее, — отметила она.

Все произошедшие изменения можно заметить еще до входа в подъезд. На солнце фасад многоквартирного дома выглядит чистым, ухоженным и, самое главное, без единой трещинки. Внутренние изменения впечатляют еще больше — теперь в доме полностью отремонтированы и приведены в порядок окна, потолки, торцы и лестничные марши. Также теперь у жителей есть обновленные почтовые ящики. В финальном мониторинге выполненных работ принял участие муниципальный депутат Максим Демченков, который курирует в районе вопросы, связанные со сферой ЖКХ и строительством. Благо решать все проблемы оперативно позволяет более чем 20-летний опыт в этой сфере.

— Я всегда руководствуюсь принципом «доверяй, но проверяй». В этом и заключается главная задача муниципальных депутатов — выслушать местных жителей и донести их просьбы до подрядчиков. Ведь нередко случается, что они не могут найти общий язык, да и часть работ выполнена на скорую руку. Благо в этом случае все не так, — отмечает он.

Конечно, как это часто бывает, после ремонта в подъезде начинают действовать местные хулиганы — то стену раскрасят, то что-нибудь сломают. Однако в районе с нарушителями порядка борются и нередко ведут воспитательные беседы. Ведь важно не просто сделать ремонт, но и приучать каждого жителя бережно относиться к общедомовому имуществу.

— С этим проблем нет — многие очень обрадовались, что весной их подъезд получил новый облик. Ведь ремонт коснулся довольно популярной проблемы многих жильцов. Речь идет о санитарном состоянии мусоропровода. Теперь ковши чистые, надо только поддерживать этот порядок, — пояснил депутат.

К мониторингу проведенных работ присоединилась жительница дома Ольга Иванова. Она с восторгом отмечает произошедшие изменения и рада, что муниципальные депутаты всегда готовы прийти на помощь.

— Мы регулярно общаемся с нашими представителями управы, депутатами. Они открыты к диалогу и всегда быстро решают возникшие спорные ситуации. Сейчас период благоустройства, капитального ремонта домов. А мы одни из первых получили чистенький подъезд. Не налюбуемся, — отмечает она.

Всего в этом году планово-текущий ремонт затронет 93 подъезда. Кроме того, в Орехове-Борисове Южном активно проходит преображение придомовых территорий и знаковых объектов — специалисты обновляют спортивные, детские площадки, а также уличную мебель и дорожно-тропиночную сеть.

СПРАВКА

Район Орехово-Борисово Южное расположен в Южном административном округе столицы. Его население составляет свыше 144 тысяч человек, сам район граничит с районами Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово. Сейчас в районе активно развивается транспортная доступность и строятся новые жилые и социальные объекты.