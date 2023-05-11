Услуги по опеке теперь доступны в офисах госуслуг и семейных центрах

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Поддержка специалистов соцзащиты стала еще доступнее для горожан. Теперь флагманские центры госуслуг «Мои документы» оказывают помощь москвичам при совершении сделок с имуществом детей или недееспособных (ограниченно дееспособных) взрослых, снятии средств с их счетов. По всем остальным вопросам, которыми ранее занимались органы опеки, прием ведется в столичных семейных центрах.

Помощь органов опеки может потребоваться в самых разных случаях, ведь они занимаются защитой прав детей. Участие специалистов необходимо при совершении сделок с имуществом ребенка, при решении родительских споров по воспитанию, при трудоустройстве несовершеннолетнего. Также в органы опеки обращаются будущие приемные родители, состоявшиеся усыновители и опекуны, желающие заключить договор о сопровождении семьи. И это далеко не полный перечень.

— Раньше москвичи могли решить все эти вопросы только в органах опеки, два раза в неделю в часы приема специалистов. Теперь подход кардинально изменился. По вопросам, касающимся имущества, можно обратиться во флагманские центры «Мои документы», которые работают ежедневно и принимают москвичей в любом офисе, без привязки к месту регистрации. По всем остальным вопросам опеки горожан ждут в семейных центрах их округа, где, при необходимости, им готовы оказать помощь также психологи, юристы, медиаторы. Записаться на прием можно, используя специальный сервис на порталах «Моя новая семья» и «Мой семейный центр», — рассказала начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и социальной защиты населения Елена Зайцева.

Большой семье — большая квартира

Супруги Ренат и Ирина шесть лет назад приобрели двухкомнатную квартиру в районе Южное Бутово.

— Недавно полностью закрыли ипотеку, удалось накопить еще немного денег, и теперь мы задумались о покупке более просторного жилья. Тем более скоро у нас с Иришкой появится третий малыш. Обязательства по выделению детям долей исполнили, использовали материнский капитал на оплату ипотеки. Знал, что нужно разрешение опеки на продажу квартиры, где есть собственность несовершеннолетних. В интернете много противоречивой информации. У меня напряженный график работы, боялся, что процесс оформления документов затянется, будет требовать много нашего с супругой времени, но все оказалось удобно и несложно, — делится молодой отец.

Ренат и Ирина пришли на прием во флагманский офис «Мои документы». В ближайшее время получат согласование сделки.

Помочь родителям договориться

А у жителей Юго-Восточного округа столицы Татьяны и Андрея тоже пополнение в семье. Недавно они стали родителями маленького сына. Но это счастливое событие омрачил конфликт. Папа мальчика самостоятельно зарегистрировал его рождение центре «Мои документы» и вписал в свидетельство о рождении имя, которое не понравилось маме.

— Она даже считала его несчастливым и утверждала, что малыш много плачет, потому что его «неправильно» назвали, — рассказывает специалист семейного центра «Истоки» Татьяна Ушакова. — Молодая мамочка… Мы ее прекрасно понимаем, появление первого ребенка — это всегда испытание.

Через 1,5 месяца после рождения сына Татьяна убедила Андрея, что имя нужно сменить. Но для этого требуется разрешение опеки. Супруги обратились в семейный центр. Возможность предварительной записи позволила паре сделать это в удобное для всех время, не сидеть в очереди с младенцем.

— На приеме специалисты не только помогли супругам решить вопрос, с которым они обратились, но и предложили помощь психолога в налаживании отношений, чтобы легче пережить новый для их семьи период адаптации к роли родителей. Андрей и Ирина решили, что поддержка специалистов им будет полезна, — продолжает Татьяна Ушакова.

СПРАВОЧНО

Москвичам больше не нужно лично посещать органы опеки и попечительства. В флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и центре госуслуг поселения Сосенское законные представители смогут оперативно решать вопросы, касающиеся защиты имущественных прав детей и недееспособных (ограниченно дееспособных) горожан. В семейных центрах помогут разрешить мирно родительские споры по воспитанию детей, наладить отношения между членами семьи, подать документы на получение заключения о возможности стать приемным родителем, заключить договор о сопровождении приемной семьи и ряд других услуг. В случае необходимости также к решению вопросов оперативно смогут подключиться психологи, медиаторы, юристы, специалисты по работе с семьей. Горожане могут выбрать любой семейный центр своего округа и записаться на прием на портале «Моя новая семья». С информацией, какую помощь могут получить граждане в семейных центрах, можно ознакомиться на портале «Мой семейный центр».