Жители «серебряного» возраста рассказали об освоении гаджетов в центрах московского долголетия

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Сегодня в центрах московского долголетия жители старше 55 лет активно изучают современные технологии. В этом участникам помогают различные занятия. Среди них — проект «Школа гаджет», в котором принимает участие уже более 1,5 тысячи человек, и недавно открывшаяся Школа блогеров.

С середины февраля в центрах московского долголетия стартовал второй этап обучения компьютерной грамотности в онлайн-формате для жителей «серебряного» возраста в Школе гаджет. На занятиях москвичи учатся пользоваться смартфонами и компьютерами, устанавливать приложения, разбираются в работе онлайн-сервисов.

— Пришла на занятия около месяца назад, хотела перейти с кнопочного телефона на смартфон, но боялась, что сделаю что-то не так. Благодаря занятиям в Школе гаджет поняла, что это не такая уж сложная задача. На сегодняшний день скачала все необходимые в быту сервисы: приложения «Госуслуги», «Моя Москва», карты, такси. Могу теперь из дома записаться к врачу, у меня есть ЕМИАС. Главное — не боюсь выскакивающую рекламу, знаю, как ее убрать, чтоб не подписаться на что-нибудь ненужное. Моя цифровая жизнь стала в разы проще и легче, не надо никого просить из близких помочь. Очень благодарна, что для пенсионеров организовали такие занятия, — поделилась своей историей Ольга Казак, активная участница клуба «Смартфоны» в Центре московского долголетия «Ростокино».

Жители старшего возраста также учатся работе на сайтах городских порталов, знают, как найти расписание общественного транспорта, вызвать такси и многое другое, что сегодня необходимо знать современному москвичу.

— Изучение компьютера, освоение интернета и мобильного телефона действительно приносит мне удовольствие. С уверенностью могу сказать, что в своем возрасте тоже владею новыми технологиями. Со смартфоном можно прекрасно провести свободное время: разгадывать кроссворды, играть в шахматы, смотреть любимые сериалы и программы, обучаться новому, разговаривать с близкими по видеосвязи, — отметила Наталья Кушнарева, участница клуба «Геология» ЦМД «Пресненский».

В мае в центрах московского долголетия начала свою работу Школа блогеров. Участники из Центра московского долголетия «Жулебино» уже посетили несколько первых занятий и готовы поделиться впечатлениями.

— Мне нравится учиться, приобретать новые знания, так как это все — уникальная гимнастика для мозга. С удовольствием посещаю занятия в Школе блогеров, которые для нас проводят сотрудники ЦМД «Жулебино». Здесь мы изучаем, как пользоваться социальными сетями, создавать актуальный контент, а также учимся работать с фото- и видеоредакторами. Благодаря занятиям уже начала активно продвигать свою страницу в социальной сети «ВКонтакте», — рассказала Галина Чирова, активист клуба «Вкус жизни» ЦМД «Жулебино».

Школа блогеров дает возможность старшему поколению освоить социальные сети, научиться фото- и видеосъемке, освоить приемы монтажа.

— Проект только стартовал, но мы с единомышленниками уже получили много полезных знаний. После первого занятия твердо решила, что стану продвигать свой блог на тему здорового образа жизни. Правильно вести свою страницу в социальных сетях мне помогает опыт, который я получаю на занятиях Школы блогеров. Считаю, что такие занятия должен пройти каждый. Всем советую, — отметила Мария Винокурова, лидер клуба «Любимые поэты» ЦМД «Жулебино».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.