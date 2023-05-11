Большой сводный хор проекта «Московское долголетие» поздравил жителей столицы с Днем Победы

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Около тысячи горожан старшего возраста выступили на праздничном концерте у Музея Победы на Поклонной горе. Большой сводный хор проекта «Московское долголетие» исполнил песни военных лет и современные патриотические композиции в честь 78-й годовщины Великой Победы.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Выступление хора проекта «Московское долголетие» прошло под живой аккомпанемент профессиональных музыкантов. К участникам присоединились два коллектива из Московской области и танцевальный коллектив проекта «Победа», который специально для концерта подготовил два номера.

— Очень рады, что нас пригласили выступить в такой важный праздник и порадовать своим выступлением москвичей и гостей города. Все очень волновались и перед концертом четыре дня не выходили из танцевального зала — репетировали каждый день по пять часов, — говорит участница проекта «Московское долголетие» и танцевального коллектива «Победа» Светлана Федосеева.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Выступление ко Дню Победы стало уже четвертым большим концертом сводного хора «Московского долголетия». За два месяца до мероприятия во всех 20 группах коллектива началась усиленная подготовка. Участники разучивали единый репертуар, оттачивали вокальные навыки и провели пять сводных репетиций. Главный хормейстер Ольга Голубева отметила, что довольна выступлением и видит большой прогресс у вокалистов.

— Впечатления, конечно, потрясающие, потому что участники — огромные молодцы. Бесконечно счастлива и довольна тем, что горожане старшего поколения тоже получили удовольствие, а также тем, что работа, в которую они так старательно вкладывались, была видна. Нашему коллективу нет еще года, но я и мои коллеги видим огромный прогресс участников хора — как они стали понимать музыкальные термины, управлять голосом, как стали слышать друг друга, что очень важно в хоровом коллективе, — рассказывает Ольга Голубева.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Концерт посетили порядка 500 человек. Поддержать музыкантов приходили целыми семьями.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Сводный хор проекта «Московское долголетие» — это уникальный коллектив, в котором насчитывается около тысячи участников, чей возраст варьируется от 55 до 80 лет и старше. Все вокалисты отметили, что День Победы — это очень важный праздник для каждого человека и для них большая честь исполнить песни к этому дню.

— Пришла в хор сразу после того, как его организовали. Для меня пение — это жизнь. Мне идет девятый десяток, но стараюсь петь везде, где появляется такая возможность. День Победы для меня — это праздник со слезами на глазах, потому что на войне погиб мой отец. Выступление на площадке, которая сама по себе как символ Победы, заставляет сердце биться с такой силой и гордостью, что прошедшие 70 с лишним лет не стираются из памяти. Пока существует Россия, память не исчезнет, — убеждена участница проекта Алла Кириленко.

Стать участником проекта «Московское долголетие», в том числе его сводного хора, могут все желающие горожане старшего возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы, в очном и онлайн-формате. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».