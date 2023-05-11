Сергей Собянин объявил о старте отборочного тура чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»

Артем Фролов несколько лет назад победил на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Администрирование отеля» / Фото: Пресс-служба «Абилимпикс»

В столице начался отборочный тур IX Московского чемпионата «Абилимпикс — 2023» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В соревнованиях примут участие более 1,7 тысячи человек.

Соревнования отборочного этапа будут проходить на 22 площадках города. Местами проведения чемпионата станут столичные колледжи, а также Международный центр подготовки и развития массажистов, Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая и учебный центр «Профессионал».

На площадках соревнований встретятся талантливые москвичи трех возрастных групп: школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты. При этом, самому старшему участнику 77 лет. Он соревнуется в мастерстве приготовления пиццы. Самой молодой участнице 14 лет, она выступит в компетенции «Ремонт обуви».

Участники испытают свои силы в разнообразных областях: информационные технологии, промышленность, строительство, медицина, образование, экономика и финансы, сфера услуг, питание, декоративно-прикладное искусство и творческие профессии. Всего в этом году будет представлено 60 конкурсных компетенций.

Мастерство участников оценят 300 экспертов и работодателей города. Самые талантливые и профессиональные получат приглашение на работу.

Конкурс состоит из нескольких этапов, которые проходят в течение года. Участники, ставшие лучшими в отборочных соревнованиях, пройдут в финал Московского чемпионата «Абилимпикс». Он состоится в конце сентября. Победители регионального этапа конкурса войдут в столичную команду и будут представлять город на национальном первенстве, которое состоится в конце 2023 года. Столичная команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди всех регионов.

Движение «Абилимпикс» обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению образования, содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. За восемь лет проведения чемпионатов в них приняли участие более шести тысяч москвичей, и с каждым годом «Абилимпикс» привлекает внимание не только большего количества участников, но и работодателей, экспертов и общественности.

Соревнования в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе центра «Профессионал», при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Оператор чемпионата — Департамент образования и науки города Москвы.

Комментарий эксперта

Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Благодаря чемпионату ежегодно тысячи москвичей с особенностями здоровья получают возможности для трудоустройства и развития в профессии. Конкурсанты пробуют себя в разных сферах, знакомятся с ведущими работодателями города, делают первые шаги в карьере. Столице сегодня необходимы профессионалы в различных областях. Участники «Абилимпикса» способны составить конкуренцию лучшим соискателям. Им нет равных в работе, требующей внимания и любви к людям, а также в творческих профессиях, ручном труде и высокотехнологичных сферах.

Истории участников чемпионата «Абилимпикс» прошлых лет

Данила Митяков, 24 года, соматические заболевания

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022 года, компетенция «Кирпичная кладка». Работает в Образовательном комплексе градостроительства «Столица» инструктором по труду, готовит учеников к участию в «Абилимпиксе».

Данила Митяков впервые принял участие в Московском чемпионате в 2017 году, когда ему было 16 лет. Тогда молодой человек стал победителем в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». С тех пор он не пропустил ни одного чемпионата. Сейчас Данила не просто трехкратный победитель всероссийского и регионального конкурсов, он также выступает экспертом и наставником «Абилимпикс», готовит к соревнованиям будущих чемпионов и продолжает выступать, но уже в категории «Специалист».

— «Абилимпикс» для меня — значимая часть жизни. Чемпионат дал мне очень много новых знакомств по всей России, бесценный профессиональный опыт и, конечно, работу, которую люблю и куда иду с удовольствием. Годы, проведенные в движении «Абилимпикс», дали возможность самому стать наставником. С ними мне легко, понимаю, как объяснить задание и унять волнение, так как сам был на их месте. Самые бесценные моменты — когда ты со стороны смотришь, как ребята, которых ты обучал и тренировал, выигрывают и становятся профи в своем деле. Это всегда очень яркие эмоции.

Евгения Кудрявцева, 21 год, нарушение опорно-двигательного аппарата (категория «мобильные»)

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Заняла 2 место на VIII Московском чемпионате «Абилимпикс» 2022 года, компетенция «Фотограф-репортер». Работает в фотостудии.

Евгения дважды принимала участие в чемпионате — в 2020 и 2022 году. На VIII Московском чемпионате «Абилимпикс» она заняла второе место в компетенции «Фотограф-репортер». К этой победе Евгения шла долгие годы: она уже семь лет увлекается фотографией. Говорит, что «Абилимпикс» дал ей импульс для профессионального развития и помог превратить хобби в работу. Сейчас участница работает профессиональным фотографом и готовится выступить в отборочном туре Московского чемпионата «Абилимпикс» 2023 года.

— На чемпионате очень интересные и разнообразные задания, отзывчивые члены жюри. Общение с участниками, обмен опытом, новые направления и локации — за это очень ценю «Абилимпикс». Больше всего мне нравится именно репортажная фотография. Привлекает возможность запечатлеть живой момент без наигранности и фальшивых эмоций. Это самое ценное в моей работе. Буду продолжать участвовать в чемпионате, пока не получу заветную золотую медаль. В этом году соревнуюсь уже в категории «Специалисты» — это для меня новый уровень.

Ольга Гомбоева, 40 лет, нарушение опорно-двигательного аппарата (передвигается на кресле-коляске)

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Заняла 2 место на VIII Московском чемпионате «Абилимпикс» 2022 года, компетенция «Визаж». Работает в некоммерческой организации «Открытый мир» руководителем проектов.

Ольга Гомбоева обучалась искусству макияжа в школе для особенных персон «Шаг к совершенству». Преподаватели рассказали ей о чемпионате «Абилимпикс» и предложили молодой москвичке выступить на соревнованиях и показать свое мастерство. После победы на чемпионате, Ольга получила приглашение стать частью команды «Шага к совершенству». Теперь талантливая, жизнерадостная и целеустремленная москвичка работает в школе красоты руководителем проектов.

— Для меня чемпионат был в первую очередь преодолением себя, выходом из зоны комфорта. Нелегко оказаться на таком крупном соревновании в окружении множества людей да еще и показать свои навыки. Не хотелось подвести своих педагогов, это добавляло волнения, но смогла собраться и достойно выполнить задание. «Абилимпикс» показал мне, что я сильнее, чем думаю, что могу в нужный момент собраться, сконцентрироваться и не поддаваться панике. Чемпионат добавил мне уверенности в своих профессиональных навыках.

Марья Сазонова, 20 лет, ментальные нарушения

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022 года в компетенции «Брошюровка и переплетное дело». Работает в типографии при Московском техникуме креативных индустрий им. Л.Б. Красина графическим дизайнером.

Марье 20 лет, она учится на графического дизайнера, увлекается рисованием и любит все, что связано с творчеством. Навык работы с полиграфической продукцией — важная часть её профессии. Выбирая конкурсную компетенцию для участия в «Абилимпиксе», она остановилась на «Брошюровке и переплетном деле». В прошлом году москвичка блестяще выступила на соревнованиях. Победила сначала в московском этапе, а затем завоевала золотую медаль Национального первенства.

— Участие в чемпионате было для меня новым интересным опытом. Соревнования дают возможность показать, чему ты научился и насколько хорош в своем деле. Не зацикливалась на победе и не планирую останавливаться на достигнутом, а буду практиковаться дальше. После чемпионата мне помогли устроиться на работу в типографию по моему профессиональному направлению, и я активно применяю полученные навыки в работе.