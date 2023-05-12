В столичном центре сопровождаемого проживания провели итоги проекта по преображению людей с ментальными особенностями

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» создан для подготовки ребят с ментальными особенностями к самостоятельной жизни. Для социальной реабилитации и адаптации студентов в доме регулярно проводят различные образовательные и развивающие мероприятия. Например, проект «Преображение», который был призван помочь молодым людям узнать больше об уходе за собой, развить бытовые навыки и повысить уверенность в себе.

В столичном центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» завершился первый семестр проекта «Преображение». На торжественном выпускном вечере участников поздравили с окончанием образовательного курса и наградили дипломами.

В течение нескольких месяцев студенты еженедельно посещали занятия и мастер-классы по светскому этикету, технике речи, стилю, правильному питанию, фитнесу, уходу за собой и другим дисциплинам. Образовательный курс составили специалисты центра вместе с партнерами — педагогами, общественными деятелями, волонтерами и приглашенными лекторами. Основная цель проекта — преображение участников, как внутреннее, так и внешнее.

Практические занятия помогают молодым людям получить новые навыки и компетенции, которые способствуют их адаптации, общему развитию и улучшению качества жизни. За несколько месяцев студенты научились составлять гардероб, ухаживать за кожей и волосами, вести себя в обществе и правильно питаться. Многие преодолели страх публичных выступлений и стали более открытыми — они танцуют, рассказывают о себе перед аудиторией и делятся успехами.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— За время проекта перестала стесняться, стало легче общаться. Сменила стиль одежды, теперь могу подобрать подходящие мне платья и аксессуары к ним. Наставники говорят, что делаю это со вкусом. Я и дефиле могу пройти, и знаю, как правильно ухаживать за лицом, чтобы кожа не сохла. Мне хочется продолжать обучение, чтобы стать еще лучше! — делится финалистка проекта Екатерина Кокорева.

Участниками «Преображения» стали 24 студента центра. Ограничений не было — каждый пришел в проект по собственному желанию. До финала, тем не менее, дошли не все — на специальном выступлении-экзамене преображение молодых людей оценивало жюри из специалистов «Гурьевского» и приглашенных наставников. В полуфинале проекта студенты продемонстрировали свои таланты и умения, полученные на занятиях, — самостоятельно составили образ, танцевали и рассказали о себе в форме самопрезентации. На этом этапе участники смогли проявить свою индивидуальность и получили возможность быть услышанными, а элемент соревнования помогал им достичь успехов в работе над собой.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— В финал прошли десять участников. Это студенты, которые показали лучший результат, подготовили яркие самопрезентации и работали над своим образом. У наших финалистов большой возрастной разброс — кому-то около двадцати, а кому-то за пятьдесят. Это еще раз доказывает нам — если есть мотивация и желание, каждый может изменить себя к лучшему вне зависимости от возраста и обстоятельств, — рассказывает менеджер проекта Мария Лавриненко.

Для финалистов «Преображения» был организован торжественный выпускной вечер, гостями которого стали наставники, эксперты «Гурьевского», друзья участников и члены клуба «Инклюзион» — еще одного проекта центра для выпускников столичных социальных домов. За время общения молодые люди подружились, часто приезжают друг к другу в гости и поддерживают во время важных мероприятий. Некоторые члены клуба приехали специально, чтобы поболеть за друзей и подруг и станцевать торжественный вальс.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

После поздравительных речей гостей и вручения дипломов молодые люди прошли дефиле и исполнили зажигательную самбу. Несмотря на завершение проекта, участники продолжат заниматься вместе на курсах центра сопровождаемого проживания.

Ранее на базе центра сопровождаемого проживания проводился схожий проект — «Школа леди и джентльменов», стартовавший в мае 2022 года. Молодые люди с посещали различные занятия — от фитнеса и правил этикета до мастер-классов по правильному питанию. Проект помог им почувствовать себя увереннее в обществе, и теперь его выпускники делятся полученными практическими навыками с другими.

Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» открылся в феврале 2021 года. Это социальное учреждение для молодых людей с ментальными особенностями, которое помогает получить необходимые навыки социальной адаптации. Сейчас в центре проживают 120 студентов. После освоения индивидуальной программы подготовки все они смогут проживать самостоятельно или с минимальной поддержкой. Столичная практика сопровождаемого проживания дважды была признана Министерством труда и социальной защиты РФ лучшей в стране.