Центры московского долголетия приглашают старшее поколение на встречи киноклубов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Среди горожан «серебряного» возраста немало тех, кто интересуется миром кино. В центрах московского долголетия любой желающий старше 55 лет может найти единомышленников, присоединиться к просмотру и обсуждению фильмов, а при желании даже открыть свой собственный клуб. Рассказываем, какие встречи для любителей кино пройдут в центрах с 15 по 21 мая.

15 мая

В ЦМД «Южное Медведково» для всех желающих старше 55 лет работает клуб «Виртуальный шаг в искусство», где проходит показ документальных и тематических картин. Начало встречи в 12:00.

Узнать что-то новое о здоровом образе жизни можно в ЦМД «Якиманка» в клубе «ЗОЖ через экран». Начало в 13:00.

В ЦМД «Выхино» в 15:00 участники смогут совершить виртуальное путешествие по культурным объектам разных стран и народов мира.

Клуб «Кинолюбитель» из ЦМД «Сокольники» зовет познакомиться с картинами, заслужившими высокие награды на престижных фестивалях, а после просмотра обсудить увиденное с единомышленниками. Начало в 15:15.

16 мая

ЦМД «Коптево» приглашает жителей «серебряного» возраста на просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне в 10:00.

В ЦМД «Котловка» в 12:00 состоится встреча клуба любителей документалистики. Участники смогут увидеть фильмы, посвященные здоровому питанию.

Посмотреть художественные фильмы, разобрать происходящие в них ситуации можно в ЦМД «Крюково». Начало в 16:00.

В 18:30 в ЦМД «Ясенево» пройдет встреча клуба «Любители сериалов», где участники смотрят культовые советские, российские и зарубежные сериалы.

17 мая

В 14:00 ЦМД «Зеленоградский» приглашает старшее поколение посетить занятие клуба «Кино», где участники вместе с психологом посмотрят фильм и разберут основные сюжетные линии.

В ЦМД «Бибирево» старшее поколение может присоединиться к клубу «Взгляд», где участники смотрят отечественное кино и разбирают актерскую игру. Начало в 16:00.

Увидеть фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» можно в ЦМД «Десеновский» в 18:00.

18 мая

ЦМД «Мещанский» приглашает любителей истории посетить кинолекторий, на котором гостям будет показан документальный фильм «История семьи Романовых». Начало в 15:00.

ЦМД «Жулебино» ждет всех неравнодушных к приключениям в клуб «Любители путешествий». На занятиях желающие смогут увидеть художественные и документальные фильмы про путешествия в разные уголки планеты. Начало в 17:00.

19 мая

Увидеть и обсудить шедевры мирового кинематографа можно в клубе «Разговоры о кино» из ЦМД «Ясенево» и в клубе «Кино и не только» из ЦМД «Зюзино». Встречи пройдут в 15:00.

20 мая

ЦМД «Орехово-Борисово Северное» приглашает старшее поколение на занятия клуба «Кинолюб», где участники смотрят новинки мирового кино, обсуждают сюжетные линии и игру актеров. Начало в 14:30.

21 мая

В ЦМД «Марьина Роща» участники смотрят художественные фильмы разных жанров, а также подробно разбирают ключевые моменты вместе с лидером клуба Андреем Горяйновым. Начало в 16:00.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.