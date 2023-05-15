«Колесо обозрения»: где в Москве появился новый бесплатный аттракцион и как на него попасть

Москвичка Полина Чистякова во время катания на колесе обозрения в районе Отрадное. Этот новый для местных жителей аттракцион открылся совсем недавно на улице А. Хачатуряна — рядом с зеленым сквером и ярмарочным павильоном / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, улица Хачатуряна, вл13 Карта всех событий

В районе Отрадное открылось «Колесо обозрения» — в рамках фестиваля «Московские сезоны». 14 мая корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с жителями района оценила аттракцион.

Новый бесплатный аттракцион «Колесо обозрения» расположилось рядом с фестивальной площадкой «Московских сезонов» по адресу: ул. Хачатуряна, вл. 13. Открылся аттракцион примерно неделю назад, а вот устанавливать конструкцию высотой 32 метра начали еще в конце апреля. Размещение колеса организовал столичный Департамент торговли и услуг, в ведении которого находится располагающаяся рядом ярмарочная площадка.

Большинство посетителей колеса обозрения, сразу после того как полюбовались видами района с высоты птичьего полета, идут именно на ярмарку — купить свежих фермерских продуктов.

— Нынешний май нас радует хорошей погодой. Поэтому решили не сидеть дома, а прокатиться на аттракционе. Я, правда, немного боюсь высоты, но муж настоял, — рассказала пенсионерка Ольга Родионова, которую мы встретили в очереди из желающих покататься.

Ее муж Виталий то и дело подбадривал супругу. Для него «Колесо обозрения» — аттракцион его детства. Тем более никакого экстрима здесь не предусмотрено — кабинки поднимаются плавно, а с высоты открываются красивые виды на Отрадное.

— С внуками недавно ходили на похожий аттракцион на ВДНХ и остались довольны. Радует, что теперь и у нас появилось такое развлечение, — говорит Виталий Родионов.

Вообще, месторасположение аттракциона максимально удачное — станция метро «Отрадное» находится всего в нескольких минутах ходьбы, а прямо напротив — большой сквер. Пока стоишь в очереди, невольно оглядываешься и прикидываешь, куда еще можно отправиться после катания, чтобы хорошо провести время.

Перед тем как садиться в кабинку колеса обозрения, сотрудники внимательно зачитывают посетителям правила безопасности: во время катания не вставать, кабинку не раскачивать. Самостоятельно прокатиться на аттракционе можно только с 14 лет, а детям младше этого возраста необходимо сопровождение взрослых.

— Мы случайно проходили мимо колеса обозрения — шли на ярмарку. И решили прокатиться. А потом еще заглянем в торговый центр по соседству. Удобно, когда все рядом, — рассказывает местная жительница Арина Одинцова. Она решила прокатиться на колесе вместе с подругой Полиной.

Девушки совсем не боятся высоты, напротив, когда мы с ними ненадолго зависли на самой высокой точке колеса, они смеялись и фоткали друг друга на телефоны.

— Мне кажется, такая поездка помогает посмотреть на наш район совсем другими глазами. Кстати, я даже сверху разглядела дом, в котором живу, и наш двор, — улыбается Полина Чистякова.

Само катание на колесе обозрения длится около пяти минут, а после спуска отдыхающие остаются довольны: аттракцион отлично скрасил дневную прогулку.

— Инцидентов нет, так как все очень внимательно относятся к правилам безопасности. Мы всегда стараемся правильно проинструктировать, чтобы катание на аттракционе было максимально комфортным, — отмечает наблюдающий Павел Чирканев.

Колесо обозрения в Отрадном работает для всех желающих бесплатно с 11:00 до 22:00 ежедневно. Очередь движется достаточно быстро, поэтому долго ждать не придется.

КСТАТИ

Колесо обозрения на улице Хачатуряна появилось в рамках проекта «Московские сезоны». Поставку, монтаж и запуск аттракциона осуществляли специалисты компании «Аттракцион-Экспо». Этот аттракцион мобильный, его возможно устанавливать на разных площадках: грунтовых, бетонных. Высота 32 метра — одна из самых больших для аттракционов такого типа.