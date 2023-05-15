Волнение, радость и мастерство: участники чемпионата «Абилимпикс-2023» делятся впечатлениями

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице проходит отборочный тур Московского чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2023». Соревнования стартовали 10 мая и продлятся до конца месяца. В них принимают участие более 1,7 тысячи москвичей, демонстрирующих мастерство в 60 различных компетенциях. Конкурс собирает на своих площадках талантливых представителей различных профессий и экспертов-работодателей. Для участников это возможность показать свои умения и положить начало успешной карьере.

В первые дни чемпионата уже прошли соревнования по компетенциям «Дизайн персонажей», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Администрирование баз данных», «Адаптивная физическая культура» и «Изготовление мороженого».

В этом году на городском чемпионате «Абилимпикс» открыто новое конкурсное направление — «Сервис на воздушном транспорте». Выбравший эту компетенцию 19-летний Илья Преображенский — студент Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». В этом году он дебютировал на чемпионате и сейчас с нетерпением ждет результатов соревнований.

— Компетенция новая для меня, интересная и необычная. Я люблю взаимодействовать с людьми и интересуюсь транспортной сферой, поэтому решил принять участие. На соревнованиях очень волновался, так как это важное мероприятие. Хотелось показать, на что я способен, и не подвести своего наставника, — поделился впечатлениями Илья.

Москвичке Вере Плетневой 18 лет. Она оканчивает столичный Колледж сферы услуг № 10. В прошлом году девушка заняла второе место в компетенции «Кулинарное дело» регионального чемпионата «Абилимпикс». На этот раз Вера выбрала другое направление в сфере питания – «Поварское дело».

— Эта компетенция мне по душе и близка своей многозадачностью. Лучше всего мне удаются первые и вторые блюда, поэтому и хотелось проявить свои навыки в том, что хорошо получается. Конкурс дает возможность научиться новому, найти идеи для творчества, которые можно использовать в уже знакомых блюдах. Было очень волнительно выступать на новой площадке, но все прошло хорошо. На чемпионате все участники получают отличную возможность реализовать свои таланты на современном техническом оборудовании. И вообще, «Абилимпикс» — это отличное начало для профессиональной карьеры, — уверена Вера.

Студентка мечтает занять первое место среди москвичей, чтобы представлять столицу на предстоящих национальных соревнованиях. Свою профессиональную судьбу она также хочет связать с поварским искусством и совершенствовать навыки в этом деле.

Еще один конкурсант — Даниил Рындыч. Молодому человеку 21 год, и он уже шестой раз участвует в чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР». Даниил дважды занимал первое место и два раза становился обладателем серебра. Он окончил Московский колледж архитектуры и градостроительства по специальности «Информационные системы» и этом году выступает уже в старшей возрастной категории — «Специалисты».

— Создать трехмерное устройство по чертежам, сделать фотореалистичное изображение и заставить это устройство работать — довольно сложное и одновременно увлекательное занятие. Меня всегда вдохновлял процесс создания чего-либо. Все началось с конструкторов «Лего» в детстве и закончилось созданием трёхмерных моделей на компьютере. Инженерный дизайн погрузил меня в мир машиностроительного производства. Начиная от моделирования каждого болта, гайки или шайбы и заканчивая сборкой устройства — это именно то, чем мне всегда нравилось заниматься, — рассказывает Даниил.

Как опытный конкурсант, он признается, что на каждом чемпионате получал колоссальный опыт и приумножал навыки профессионального мастерства. А новые интересные задания «Абилимпикса» не перестают удивлять москвича.

— С каждым годом задания все сложнее и интереснее, а ожидание итоговых результатов — еще более волнительное. Для меня наиболее важный результат – это не бронза, серебро или золото, а пополнение знаний, достижение новых целей. Именно в эту сторону я держу путь. Важно найти своё дело и всеми силами стараться стать в нем профессионалом. В этом «Абилимпикс» всегда помогал, помогает и будет помогать, — убежден молодой человек.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс». Он создан на базе центра «Профессионал» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. За восемь лет проведения «Абилимпикса» в нем приняли участие более шести тысяч москвичей. Столичная команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди всех регионов.