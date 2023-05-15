Баклажаны и кабачки взойдут на столичных грядках: проект «Общественный огород» стартовал в Москве

Москвичка Алена Демидова (справа) и ее дочь Кира высаживают семена баклажанов на своей грядке в Зеленой школе Парка Горького. Семья будет ухаживать за овощами, пока не появится урожай / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

14 мая в Зеленой школе парка Горького начал работу проект «Общественный огород». Все желающие смогут вырастить собственный урожай на своих грядках.

Солнечным майским днем в Зеленой школе Парка Горького собрались десятки желающих поучаствовать в весенних посадках на общественном городском огороде. Сотрудники школы снабдили огородников инструментом, саженцами и семенами, и работа закипела.

Современные грядки, где горожане могут вырастить капусту, морковку, кабачки, баклажаны и другие культуры, представляют собой ряды специальных контейнеров. Одну из таких грядок уже облюбовала семья Демидовых: 3-летняя Кира вместе с мамой Аленой и папой Антоном поливает высаженные в лунку семена баклажанов, гороха, моркови.

— Наша дочь в один момент начала думать, что все продукты появляются у курьера в сумке. И мы решили показать, что это не так. Поэтому уже второй год принимаем участие в этом проекте и растим свой урожай, — рассказывает Алена Демидова. — За лето прошлого года на нашей грядке выросло около 30 штук помидоров, кочан капусты и баклажан. Для того чтобы вырастить все это, мы приезжали раз в неделю, поливали растения и удаляли сорняки.

Начинающим садоводам при необходимости помогают опытные кураторы проекта.

— Идея Зеленой школы заключается в создании природного пространства, и его часть — общественный огород, который был открыт в 2017 году, — говорит директор Зеленой школы Ксения Будина. — Зеленая школа — это проект, в рамках которого мы показываем городским жителям, что человек может сделать своими руками. Например, можно взять глину и сделать из нее посуду, поэтому мы проводим занятия по лепке. Для желающих создать собственную мебель из дерева у нас есть столярная мастерская. Огород дает такие же возможности. Человек берет абонемент, получает свою грядку и выращивает на ней семена и рассаду, а мы инструктируем и выдаем инвентарь.

По словам Будиной, у каждого участника проекта есть значок огородника, по нему человека и допускают до своих грядок.

— Если кто-то не может прийти в один из дней, то мы польем его лунки. Однако сорняки убирать мы не будем, ведь цель нашего проекта обучить людей заботе о своих растениях, — отмечает Будина. — Например, если не проредить грядки с морковью, то плотность ростков может не позволить им взойти. А вот укроп наоборот растет сам. Если же хочешь посадить белокочанную капусту, то не нужно располагать рядом с ней другие семена, потому что когда она вырастет, то займет собой все пространство и не даст света и воды другим.

Как рассказала директор Зеленой школы, участникам дают дневник огородника, где обозначено, какие растения можно сажать рядом, чтобы они не отбирали друг у друга воду, минеральные вещества.

— Например, если мы посадили бобы, то рядом с ними можно разместить баклажаны, — поясняет Будина. — Помимо этого, в дневнике обозначены даты организованных встреч, на них гости могут получить рекомендации агронома, который поможет со всеми вопросами.

По словам Ксении Будиной, на городском общественном огороде используются надземные грядки с чистым качественным грунтом. Все для того, чтобы культуры могли получить необходимые условия для роста.

КСТАТИ

В 2023 году в рамках «Общественного огорода» можно вырастить различную зелень, корнеплоды, пряные травы, баклажаны, белокочанную и цветную капусту, перец, томаты черри, а также кабачки, тыкву, бобы, горох, редиску, репу, свеклу, морковь и лук. Для участников проекта доступны большие грядки размером 120×80 и грядки поменьше размером 120×40.