В Москве бездомным людям помогают найти работу и преодолеть жизненные трудности

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Москва, Иловайская улица Карта всех событий

Когда человек оказывается на улице, он полностью выпадает из привычного социального круга и в большинстве случаев лишается веры в себя и свое будущее. Победить жизненные обстоятельства и преодолеть внутренние проблемы в одиночку порой невозможно. Поэтому специалисты Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки оказывают всестороннюю поддержку своим подопечных на пути к нормальной жизни.

Вернуться обратно в общество после бездомной жизни — трудоемкий процесс, когда человеку заново приходится осваивать привычные большинству социальные нормы и ценности.

— Об успешном возвращении в общество можно говорить тогда, когда наш подопечный находит стабильную работу и, покидая центр, переезжает, как минимум, на съемное жилье. То есть способен содержать себя, имеет цель и мотивацию, чтобы ее достичь, — говорит Михаил Шеверев, психолог Центра имени Е.П. Глинки.

Скоро исполнится год, как стены центра социальной адаптации покинул Евгений. Специалисты помогли ему восстановить полис ОМС, водительские права, СНИЛС и остальные документы. Это позволило мужчине быстро найти работу и устроиться водителем. Вскоре у Евгения появилась семья, и теперь он стремится к покупке собственного жилья. Сегодня мужчина живет на съемной квартире с супругой, растит маленького сына.

В отделении «Косино-Ухтомское» проживает Августин. Мужчине 65 лет, но его энергии могут позавидовать более молодые подопечные отделения. Во время пожара Августин лишился документов, позже – перенес ампутацию рук.

— Удивительно, но он никогда не унывает! Ничего не просит, не жалуется на судьбу. И очень был рад, когда получил свой новый паспорт. Августин соглашается на любую возможную для него работу, которую мы можем предложить. После оформления всех необходимых документов будем стараться поскорее устроить его в подходящее стационарное учреждение, — отмечает Светлана Краснокутская, специалист по социальной работе отделения «Косино-Ухтомское».

Мужчина охотно рассказывает о поддержке специалистов центра и своей мечте – построить собственный дом.

— Шагом к ресоциализации становится и трудоустройство в центр, — заметил специалист по социальной работе отделения «Востряково» Максим Благодатских. — Один из подопечных теперь работает у нас, но живет самостоятельно на съемной квартире.

Новый путь на днях начал Роман. Он смог устроиться разнорабочим в одно из отделений центра социальной адаптации.

Если вы попали в трудную жизненную ситуацию или встретили нуждающегося в помощи человека на улице, позвоните диспетчерам службы «Социальный патруль»: +7(499) 357-01-80, +7(495) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.