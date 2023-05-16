Музей представил вещи артистов военных агитбригад

Руководитель отделения музейной педагогики центра «Радость» Ольга Афонина перед стендом в Музее Победы / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

16 мая в Музее Победы открылась выставка «Герои фронта и тыла», посвященная вкладу деятелей культуры в Великую Победу. Экспозицию подготовили школьные музеи.

Центральной частью выставки стала инсталляция, посвященная первому выступлению советских артистов в Берлине 1945 года, у стен поверженного Рейхстага.

О песнях, которые звучали на концерте весной 1945-го, гостям Музея Победы рассказывает юный экскурсовод Александр Габрильянц из Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» города Москвы. Его рассказ иллюстрирует инсталляция, составленная из снимка с того самого знаменитого концерта, патефона, балалайки, аккордеона и баяна.

— Мы собрали инструменты военной эпохи из нашего музея «А музы не молчат!», — говорит Александр Габрильянц. — Среди известных артистов, которые выступали на концерте у Рейхстага, была и любимица публики Лидия Русланова. В тот замечательный майский день она пела для наших солдат-победителей, не раз и не два исполняя что-то на бис.

Подросток ведет экскурсионную группу дальше и останавливается возле стенда, где представлены личные вещи музыкантов из Государственного русского народного оркестра (ныне — Национальный академический оркестр русских народных инструментов имени Осипова). Этот легендарный в войсках коллектив был создан в 1919 году в Москве знаменитым балалаечником Борисом Трояновским и братьями Алексеевыми, Петром и Сергеем. В годы войны во главе со своим худруком Николаем Осиповым коллектив дал множество концертов в тылу и на фронтах.

Еще один знаковый экспонат — черная с красными узорами концертная рубашка народной артистки СССР Лидии Смирновой. Как и многие другие звезды советского кино и театра, актриса не захотела оставаться в стороне, неоднократно выезжала на передовую в составе агитационных бригад.

— Еще при жизни Смирнова дружила с нашим музеем и даже написала нам письмо с благодарностью, вдохновившись учениками нашей школы, — рассказывает руководитель отделения музейной педагогики центра «Радость» Ольга Афонина. — И Лидия Смирнова лично передала нам в дар свои реликвии и фотографии.

Есть среди экспонатов и личные вещи известных композиторов — Тихона Хренникова, Григория Фрида, Георгия Сальникова, Мераба Парцхаладзе, Бориса Диева. А также предметы изобразительного искусства. В их числе — «Новогодний альбом автографов и рисунков. Мастера искусства Ленинграда» 1941 года, сборник «Есть в памяти мгновения весны» с интервью и воспоминаниями о войне живописца Бориса Неменского. А несколько картин посвятили памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Басана Городовикова. Это часть экспозиции из музея школы имени Городовикова (Элиста).

— Именно дивизия Городовикова первой вышла на границу фашистской Германии. И поэтому мы решили рассказать о подвигах этого героя, — говорит руководитель музея, учитель истории Татьяна Эрднигаряева. — Наш самый яркий и интересный экспонат — личный фотоальбом Басана Городовикова 1972 года. А еще сохранившийся выпуск немецкого журнала Freiewelt «Свободный мир» за 1956 год. Там на страницах есть фотография, на которой Басан Городовиков запечатлен во время парада в городе Веймар.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Слесареко, руководитель Детского центра Музея Победы:

— Мы открыли уже 46-й выставочный проект. Это уникальная площадка, которая соединяет и культуру, и образование. За прошедший учебный год более тысячи образовательных мероприятий провели в Музее Победы школьники со своими педагогами. Сегодня вашу работу увидят более двух тысяч школьных музеев по всей стране, включая Донецкую Народную Республику и Республику Беларусь.