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Москвичам рассказали, как воспитанники столичных центров для детей-сирот добиваются успеха

Павел Гриднев
Город
Москвичам рассказали, как воспитанники столичных центров для детей-сирот добиваются успеха
Фото: edu.gov.ru

Среди воспитанников столичных центров для детей-сирот немало талантливых, способных и смелых ребят. Они проявляют себя в самых разных областях — отлично учатся, занимаются в творческих и спортивных секциях. Помимо этого, активно участвуют в общественной жизни и помогают людям, попавшим в беду.

На днях в столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной X Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Эту почетную награду вручают детям и подросткам, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию.

17-летний Матвей — воспитанник Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды».

— Умный, талантливый, упорный, смелый. Наша гордость и настоящая звезда колледжа, — говорит о нем воспитатель Максим Пономарев.

Матвей — будущей реставратор. Учится в образовательном комплексе градостроительства «Столица», входит в состав студсовета. На его счету — победы и призовые места на предметных олимпиадах, всероссийских и международных творческих конкурсах. Как и любой мальчишка, любит футбол.

Москвичам рассказали, как воспитанники столичных центров для детей-сирот добиваются успеха Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

А теперь копилку наград пополнил и нагрудный знак «Горячее сердце», который вручается лауреатам одноименной общественно-государственной инициативы. В этом году его получили 184 человека из разных регионов России и шести зарубежных стран.

— Матвей представлен к этой почетной награде за храбрость и неравнодушие. Он дважды сумел предотвратить преступления. В 14 лет защитил девочку от хулигана, а в другой раз не дал грабителю вырвать сумку у пенсионерки, — рассказывает Максим Пономарев.

Матвей — далеко не единственный воспитанник столичных центров для детей-сирот, чьи достижения отмечены наградами. Воспитанник Центра для детей-сирот «Маяк» Дмитрий входит в топ-10 лучших шахматистов Москвы своего возраста. В центре Диму называют спортивной звездой: не пропускает ни одного старта, с удовольствием участвует в эстафетах сам и помогает младшим товарищам. А еще успешно играет в театральной студии.

Матвей из Центра имени Ю.В. Никулина — лучший нападающий регионального этапа XVIII Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов Будущее зависит от тебя!», где никулинцы в этом году взяли золото. А его друг по команде Виктор на этом же турнире был признан лучшим вратарем. Кроме спорта, ребята увлекаются творчеством, активны в общественной жизни центра.

— Матвей хорошо рисует, Витя занимается компьютерами – на наших мероприятиях всегда помогает настраивать аппаратуру, — говорит старший воспитатель Ольга Данилина.

Москвичам рассказали, как воспитанники столичных центров для детей-сирот добиваются успеха Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Футбольные звезды есть и в Центре «Спутник». Валерий и Роман помогли своей команде завоевать первое место на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады, которая проходила в Санкт-Петербурге. Теперь победители отправятся защищать честь страны на международные соревнования в Республику Беларусь.

— Валера — отзывчивый и добрый парень, всегда готов прийти на помощь. Очень общительный и артистичный, уже несколько месяцев осваивает барабан. А Рома, помимо футбола, занимается волейболом и уже проявил себя как лидер, который готов вести за собой команду, — рассказывает о ребятах директор Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» Олег Кежаев.

Воспитанники центров для детей-сирот могут похвастаться успехами в учебе и активным участием в городских и всероссийских проектах. Елизавета из Центра «Алые паруса» — победитель и призер всероссийских олимпиад по ОБЖ и истории, уже второй сезон репетирует и играет в театре «Геликон-опера» в рамках проекта «Театротерапия».

— В прошлом сезоне Лиза блистала в главной роли в двух постановках, сейчас готовится представить еще одну. А недавно стала еще и победительницей конкурса видеороликов «Путь к успеху», представив оригинальный номер с жонглированием на фестивале «Социоцирк», — говорит заведующий отделением комплексной реабилитации и дополнительного образования Центра «Алые паруса» Татьяна Голубцова.

Кроме того, Елизавета принимает активное участие в проекте «Подростки-волонтеры» — как и, например, воспитанница Центра «Полярная звезда» Сабрина. Девушка всерьез увлечена живописью и планирует получить образование модельера-конструктора. В рамках проекта помогает организовывать мастер-классы и онлайн-встречи волонтеров.

— Ее захватывает процесс работы, возможность быть частью большой команды. Сабрина своим примером показывает то, как важно помогать другим», — делится педагог-организатор Центра «Полярная звезда» Дарья Шуваева.

Москвичам рассказали, как воспитанники столичных центров для детей-сирот добиваются успеха Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На заметку

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

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