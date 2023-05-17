Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Художник-аниматор, автомеханик и сотрудник аэропорта: участники «Абилимпикс» рассказали о чемпионате профессионального мастерства

Павел Гриднев
Город
Художник-аниматор, автомеханик и сотрудник аэропорта: участники «Абилимпикс» рассказали о чемпионате профессионального мастерства
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На площадках столичных колледжей до конца мая проходят отборочные соревнования Московского чемпионата «Абилимпикс–2023». Школьники студенты и взрослые специалисты с инвалидностью состязаются по 60 профессиональным компетенциям — от кулинарного дела до промышленной робототехники. Конкурс ежегодно собирает тысячи профессионалов в разных сферах, которые хотят заявить о себе, а также лучших экспертов и работодателей. В этом году в отборочном этапе принимают участие более 1,7 тысячи жителей столицы.

Участнице компетенции «Дизайн персонажей/анимация» Виктории Егоровой 18 лет. Девушка учится в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по специальности «Авиационные приборы и комплексы». Она участвует в чемпионате уже в третий раз.

— Выбрала компетенцию по дизайну персонажей, потому что всегда любила рисовать. Анимировать персонажей из мультиков — довольно увлекательный и творческий процесс. Занимаясь дизайном, всегда узнаю что-то новое, поэтому впечатления от соревнований только положительные. Было достаточно волнительно, но с заданием хорошо справилась, потому что много готовилась, — рассказывает Виктория.

На конкурсе художникам было необходимо придумать персонажа, связанного с профессией будущего, и изобразить его в стилистике Pixar в 2D формате. Получившегося персонажа нужно было анимировать и подготовить аннотацию с описанием и идеей создания.

— Для конкурсного задания выбрала профессию сити-фермера. Нравится сама идея этой профессии: выращивание культурных растений в городе. К тому же, углубляясь в тему, было интересно узнавать про разные виды растений. Моя бабушка занимается цветоводством, и я люблю слушать ее рассказы про особенности растений или узнавать что-то новое про уже давно известные культуры, — говорит участница.

Будущий дизайнер считает, что победа на соревнованиях — не самое главное, но призовое место будет важной оценкой ее квалификации в рисовании.

Двадцатилетний студент столичного Технологического колледжа № 21 Никита Крячко мечтает стать профессиональным автомехаником, поэтому на чемпионате он выбрал компетенцию «Ремонт и обслуживание автомобилей». В прошлом году Никита уже участвовал в «Абилимпиксе» в 2022 году по направлению «Слесарное дело».

— Выбрал новую компетенцию на этот раз, потому что определился с выбором профессии. Хочу связать свою судьбу с автомеханикой. Мне всегда было интересно устройство автомобилей, механизмов и всевозможных деталей. Поэтому и в колледж пошел на автомеханика, чтобы научиться мастерски разбираться во всем этом, — поделился молодой человек.

В качестве конкурсного задания участники проводили диагностику системы управления двигателем и электрооборудования автомобиля, разбирали и собирали двигатель. Участник рассказывает:

— Мне достаточно легко далось задание. Разобрался с условиями задачи и быстро приступил к выполнению. В процессе не было никаких затруднений. Надеюсь, что хорошо выполнил свою работу.

Участница новой компетенции «Сервис на воздушном транспорте» Елизавета Голова тоже уже не в первый раз пришла на соревнования. Девушке 18 лет, она учится в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».

— Моя цель — набраться опыта и навыков в профессии, а в будущем работать в аэропорту. На конкурсном задании работала в специализированной программе, где нужно было зарегистрировать определенное количество пассажиров в указанное время. Сложность состояла в том, что программа имеет свои тонкости, в которых может разобраться только знающий человек. Необходимо делать ремарки на пассажиров с определенными особенностями — сверхнормативный груз, пассажиры с животными, групповые пассажиры. Соревноваться было несложно, так как обстановка была приятная и доброжелательная, — поделилась участница.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс». Он создан на базе центра «Профессионал» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. За восемь лет проведения «Абилимпикса» в нем приняли участие более шести тысяч москвичей. Столичная команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди всех регионов.

«Абилимпикс» Профессии Инвалидность
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте