Художник-аниматор, автомеханик и сотрудник аэропорта: участники «Абилимпикс» рассказали о чемпионате профессионального мастерства

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На площадках столичных колледжей до конца мая проходят отборочные соревнования Московского чемпионата «Абилимпикс–2023». Школьники студенты и взрослые специалисты с инвалидностью состязаются по 60 профессиональным компетенциям — от кулинарного дела до промышленной робототехники. Конкурс ежегодно собирает тысячи профессионалов в разных сферах, которые хотят заявить о себе, а также лучших экспертов и работодателей. В этом году в отборочном этапе принимают участие более 1,7 тысячи жителей столицы.

Участнице компетенции «Дизайн персонажей/анимация» Виктории Егоровой 18 лет. Девушка учится в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по специальности «Авиационные приборы и комплексы». Она участвует в чемпионате уже в третий раз.

— Выбрала компетенцию по дизайну персонажей, потому что всегда любила рисовать. Анимировать персонажей из мультиков — довольно увлекательный и творческий процесс. Занимаясь дизайном, всегда узнаю что-то новое, поэтому впечатления от соревнований только положительные. Было достаточно волнительно, но с заданием хорошо справилась, потому что много готовилась, — рассказывает Виктория.

На конкурсе художникам было необходимо придумать персонажа, связанного с профессией будущего, и изобразить его в стилистике Pixar в 2D формате. Получившегося персонажа нужно было анимировать и подготовить аннотацию с описанием и идеей создания.

— Для конкурсного задания выбрала профессию сити-фермера. Нравится сама идея этой профессии: выращивание культурных растений в городе. К тому же, углубляясь в тему, было интересно узнавать про разные виды растений. Моя бабушка занимается цветоводством, и я люблю слушать ее рассказы про особенности растений или узнавать что-то новое про уже давно известные культуры, — говорит участница.

Будущий дизайнер считает, что победа на соревнованиях — не самое главное, но призовое место будет важной оценкой ее квалификации в рисовании.

Двадцатилетний студент столичного Технологического колледжа № 21 Никита Крячко мечтает стать профессиональным автомехаником, поэтому на чемпионате он выбрал компетенцию «Ремонт и обслуживание автомобилей». В прошлом году Никита уже участвовал в «Абилимпиксе» в 2022 году по направлению «Слесарное дело».

— Выбрал новую компетенцию на этот раз, потому что определился с выбором профессии. Хочу связать свою судьбу с автомеханикой. Мне всегда было интересно устройство автомобилей, механизмов и всевозможных деталей. Поэтому и в колледж пошел на автомеханика, чтобы научиться мастерски разбираться во всем этом, — поделился молодой человек.

В качестве конкурсного задания участники проводили диагностику системы управления двигателем и электрооборудования автомобиля, разбирали и собирали двигатель. Участник рассказывает:

— Мне достаточно легко далось задание. Разобрался с условиями задачи и быстро приступил к выполнению. В процессе не было никаких затруднений. Надеюсь, что хорошо выполнил свою работу.

Участница новой компетенции «Сервис на воздушном транспорте» Елизавета Голова тоже уже не в первый раз пришла на соревнования. Девушке 18 лет, она учится в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».

— Моя цель — набраться опыта и навыков в профессии, а в будущем работать в аэропорту. На конкурсном задании работала в специализированной программе, где нужно было зарегистрировать определенное количество пассажиров в указанное время. Сложность состояла в том, что программа имеет свои тонкости, в которых может разобраться только знающий человек. Необходимо делать ремарки на пассажиров с определенными особенностями — сверхнормативный груз, пассажиры с животными, групповые пассажиры. Соревноваться было несложно, так как обстановка была приятная и доброжелательная, — поделилась участница.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс». Он создан на базе центра «Профессионал» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. За восемь лет проведения «Абилимпикса» в нем приняли участие более шести тысяч москвичей. Столичная команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди всех регионов.