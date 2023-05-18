В Третьяковской галерее открылась выставка главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Главный архитектор Москвы, почетный профессор Московского архитектурного института Сергей Кузнецов во время предпоказа своей выставки в здании Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

С 20 мая в Москве стартует цикл «Экскурсии МКА. Знакомство c современной архитектурой». В течение четырех месяцев москвичи смогут посетить 16 автобусных и пешеходных экскурсий, выстроенных так, чтобы продемонстрировать разные аспекты городского развития, сообщил 18 мая главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чья выставка живописных полотен недавно открылась в Третьяковской галерее. «Вечерняя Москва» побывала на ней и пообщалась с автором картин.

Традиционно архитектурная графика подразумевает небольшой формат работ. Выставка «Архитектура мира» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова во многом экспериментальна, в том числе и в размерах полотен.

— Я рисую уже много лет, начал рисовать даже раньше, чем проектировать, еще до института. То, что мы здесь сочинили — этот ход, жест, художественный прием — графика в непривычно большом формате, даже огромном, — говорит Сергей Кузнецов.

Уголь, белила, краски — техника, в которой выполнены работы, придумывалась специально для проекта. На картинах изображены архитектурные объекты Санкт-Петербурга, Владимирской области, Новосибирска, Москвы, Венеции, Рима, Флоренции, Дели, Стамбула, Бухары и Баку.

То, как расположены картины в зале — тоже элемент экспозиции как единого произведения искусства.

— Работы представляют собой определенную конструкцию. Произведением является все, что стоит в центре зала, — это сознательный ход. Работы экспонируются не привычным образом на стенах, а являют собой постройку. Даже если бы на этих листах ничего не было, уже можно было бы прийти и посмотреть, — говорит Сергей Кузнецов.

Замысел выставки, по словам главного архитектора Москвы, возник еще полтора года назад. Тогда же родилась и концепция. На тот момент не существовало еще ни одной из тех работ, которые сегодня можно увидеть на выставке.

— Идея заключалась в том, чтобы для большого пространства создать некий новый вид архитектурной графики. Вначале техника была одна, потом она эволюционировала, можно определить работы разного периода, в смысле очередности создания. Получился своеобразный слепок эволюции техники исполнения, — рассказал Кузнецов.

Это уже не первый раз, когда Сергей Кузнецов сотрудничает с Третьяковской галереей, однако, по его словам, такой масштабный монопроект реализуется впервые.

— Я обычно критичен к своим работам, архитектурным и графическим. Мне кажется, в целом эффект от выставки вышел тот, который задумывался — получилась конструкция, большие листы производят нужное впечатление. Кроме того, плод совместной работы большой команды — это более ценно, чем просто выставка одного художника, — отметил Сергей Кузнецов.

Специально для выставки «Архитектура мира» российский композитор и электронный музыкант Андрей Антонец (ODI) создал музыкальные композиции, чтобы усилить у посетителей экспозиции эффект от просмотра работ художника.

Экспозиция располагается в западном крыле Новой Третьяковки, посетить выставку можно до 6 августа.

ДОСЬЕ

Сергей Кузнецов родился в Москве, окончил Московский архитектурный институт. Сотрудничал с архитектурными мастерскими, бюро и объединениями. В 2012 году назначен на должность главного архитектора Москвы — первого заместителя председателя Москомархитектуры, через год — председателем Архитектурного совета Москвы. По словам самого Сергея Кузнецова, возобновление работы Архитектурного совета он считает одним из главных своих достижений.

По инициативе Сергея Кузнецова в столице введена конкурсная практика. Архитектурные конкурсы проводятся на объекты разного масштаба. Сергей Кузнецов — член Американского общества архитектурных иллюстраторов, входит в жюри Открытого международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика». Работы Сергея Кузнецова многократно представлялись на международных выставках.