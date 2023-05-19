Яркий вкус главной летней ягоды: в Москве открылись клубничные развалы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

19 мая в столице начинают свою работу клубничные развалы. «Вечерняя Москва» рассказывает традицию их появления.

Главную ягоду лета — клубнику — любят миллионы людей всех возрастов. Эти ягоды уже поспели, и их привезли на московский рынок. Пока из южных регионов страны — Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Кабардино-Балкария, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия и других. Свыше сотни площадок по всей столице предлагают сочный и лакомый товар, а торговые точки, оформленные в новом стиле, открылись во всех московских округах.

— Для удобства покупателей все площадки расположены близко к жилому сектору, пешеходному и транспортному трафику, — рассказали «ВМ» в столичном Департаменте торговли и услуг. — В нынешнем году заменили торговые конструкции на новые образцы. Они, по итогам эксперимента в прошлом году, зарекомендовали себя как более привлекательные для покупателей, так и более удобные и приспособленные для продавцов и поставщиков.

Традиционно региональные товаропроизводители порадуют москвичей более чем 15 различными сортами клубники и земляники — «Клери», «Флер», «Альба», «Джоли», «Альбион», «Азия», «Роксана» и другими.

— Данное мероприятие проводится в Москве на протяжении восьми лет и стало для города доброй традицией, каждый раз неизменно пользуясь огромной популярностью и востребованностью как со стороны жителей Москвы, так и регионов-участников, — подчеркнули в департаменте.

Ягоды будут продавать в течение двух месяцев. По мере увеличения урожая к мероприятиям присоединятся новые товаропроизводители, в том числе и из Московского региона, и ряда областей центральной части России.

Клубника богата витаминами, ее любят есть в свежем виде, популярны из этих ягод и всевозможные коктейли, и сладкие варенья, и джемы.

— Советую выбирать не самые крупные ягоды. У них яркий, насыщенный вкус, — говорит продавец Нана Казарян.

По ее словам, те, кто любит клубнику, возвращаются быстро за добавкой. Порадовать домочадцев хотят многие, и постоянные покупатели всегда интересуются свежим завозом ягод.

— Товар уходит быстро, — добавляет она.

Ягода действительно хороша — одна к одной. Самые придирчивые покупатели внимательно наблюдают за тем, как продавец накладывает и взвешивает товар, но даже они остаются довольны.

— Наш товар — это наша репутация, так что мы тщательно следим за ним. Ни одной плохой ягоды не должно попасть к нашим покупателям, — поясняет Нана Казарян.

В среднем цена ягод в нынешнем сезоне варьируется от 250 до 500 рублей в зависимости от регионапоставщика.

— Охотно берут кубанскую ягоду, — отмечает Нана Казарян. — Все-таки отечественные образцы привычны покупателям, выращены и доставлены прямо с полей и из теплиц. Отечественную ягоду можно определить по исходящему от нее аромату, а также внешнему виду, который говорит о том, что ягода спелая, — равномерный красный цвет. Местной ягоде дают дозреть на грядке. С юга клубника «добирается» до Москвы или Санкт-Петербурга примерно за сутки, и ей тоже не нужно дозревать.

Сами аграрии советуют: клубнику лучше съедать в день покупки — это скоропортящийся продукт. Максимум, на что способна ягода — «протянуть» до следующего дня. Тем не менее свои качества на парутройку дней клубника может сохранить.

А ведь клубнику знают и любят много лет. Даже веков! — Так, до наших дней дошел один из приказов Петра I, датированный 1703 годом: «Из села Измайлова послать осенью в Азов коренья всяких зелий, а особливо клубничного, и двух садовников, дабы оные размножить», — рассказывает историк Ирина Мищенко.

По ее словам, лесная земляника и клубника в тогдашней России широкого распространения не получили. Ягоды мелкие, возиться с ними не хотели. Двухсотлетняя селекция, правда, внесла огромную лепту в этот процесс, исправив размер сочного лакомства.

— Первые успехи получили в Париже в начале XVIII столетия. Тогда чилийские образцы проходили отбор, их совершенствовали европейские ученые, — продолжает историк. — А вот в России культура получила распространение позже, только в позапрошлом веке.

Один из самых первых сортов клубники получил название «Виктория». Сохранился он и по сей день, хотя селекционеры шагнули далеко вперед, выведя десятки самых разных видов. На сегодня их более двух тысяч.

В советские годы и до недавнего времени сезон клубники на юге страны заканчивался в середине июня. Теперь его продлевают благодаря технологиям, а значит, и насладиться вкусом лета можно как можно дольше. Фермеры обещают: урожая хватит на всех, тем более что май отмечен солнечными днями и по-весеннему приятным теплом.