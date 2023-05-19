Современное прочтение «Грозы» Островского

Актриса Любовь Константинова в роли Катерины и актер Илья Антоненко в образе Бориса Григорьевича в спектакле «Гроза. Искушение» / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Москва, улица Казакова, 8 Карта всех событий

18 мая состоялась долгожданная премьера в обновленном Театре имени Гоголя. Первым спектаклем стала «Гроза. Искушение» по пьесе Александра Островского.

В оригинале пьесы, кажется, мистического мало — разве что странник Фекл (Андрей Ребенков) выступает посредником между Словом Божиим и жителями вымышленного Калинова. Однако в спектакле художественного руководителя театра, режиссера Антона Яковлева кажется, что все персонажи инфернальны — Кабаниха (Ольга Науменко) напоминает Воланда в юбке, а ее дочь Варенька (Алена Гончарова/Марина Свирид) будто Азазель, уговаривающий Катерину поддаться порочной любви.

Ощущение таинственного мистицизма усиливает и освещение — то холодное, делающее все лица мертвенно-бледными, то, наоборот, теплое — в сценах, где желтый прожектор светит из глубины сцены и оставляет лишь графичные силуэты персонажей. Трагический исход истории здесь предвосхищается с первых же сцен, когда знаменитый монолог Катерины «Отчего люди не летают?» произносится с отчаянием обреченной, а фантазия героини обретает визуальное воплощение — в грезах к ней приходит ее возлюбленный, Борис Григорьевич (Илья Антоненко), но желанный поцелуй так и не случается…

Зато вместо него вдруг является сама Гроза, или Черная барынька (Анна Александер), — девушка в роскошной зеркальной короне, предвещающая Катерине неминуемую погибель.

— Набожность моей героини, ее истовая вера — это опора, которая помогала ей устоять на ногах в этом мире, — рассказала исполнительница главной роли Любовь Константинова. — Но все, что она делает, — слишком истово, и Катерина бросается в охватившее ее чувство, которое на самом деле является не настоящей любовью, а только эмоциональным порывом, идущим от одиночества. То, что она лишилась этой опоры, своей веры, и привело ее к трагическому исходу.

Ставить такую пьесу, как «Гроза», когда сюжет всем известен еще со школы, а за всю историю театра уже создано множество разный версий, невероятно сложно. Однако авторам спектакля удалось создать постановку, где важно не что именно случилось, а то, как это произошло. Режиссер предлагает зрителям посмотреть на всю историю с другого ракурса и поразмышлять о том, как важно быть услышанным и внимательным друг к другу, ведь слепая строгость и желание подчинять могут навечно погасить луч света в темном царстве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Яковлев, режиссер спектакля:

— «Гроза» стоит особняком среди пьес Островского. Она не бытовая, в ней есть элемент условности, фантасмагории. Мне кажется, эта пьеса может играться и как театр абсурда, и как фантастический реализм. Для меня в «Грозе» главная тема — искушение как способ уйти от болезненной реальности. На мой взгляд, сегодня любая классика должна интерпретироваться ярко, остро, актуально.